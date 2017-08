Romelu Lukaku lacht met Cristiano Ronaldo (maar was hij het wel?)

Opvallend tafereel op Instagram dinsdagavond. Onder een foto van Cristiano Ronaldo, waar hij klaagde over zijn rode kaart in de Super Cup, reageerde Romelu Lukaku met een niet te misverstane boodschap: “Messi is beter, man”. Het internet smulde van het bericht, maar toch lijkt er meer aan de hand dan enkel een “trolling” van Big Rom. Lukaku was gisterenavond namelijk het slachtoffer van hacking.