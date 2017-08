Fraai filmpje toont hoe blessure Belg aanleiding was voor 18de (!) rode kaart Sergio Ramos

Real Madrid heeft afgelopen weekend op de eerste speeldag van de Spaanse Primera Division makkelijk de maat genomen van Deportivo La Coruna: 0-3. De zege werd wel ontsierd doordat verdediger Sergio Ramos in de slotfase een rode kaart onder de neus kreeg, zijn achttiende al in de Spaanse hoogste klasse. Een record. Op internet circuleert een fraai filmpje dat duidelijk maakt waarom Ramos over zijn toeren was.

Foto: Photo News

De Spanjaard bleek woest omdat de tegenstander even daarvoor had doorgespeeld toen een speler van Real was blijven liggen. Om die reden weigerde hij daarna te stoppen met voetballen toen Zakaria Bakkali, de jonge Belgische aanvaller van Deportivo La Coruna, was blijven liggen. Toen ploegmaat Luka Modric de bal daarna toch over de lijn zette, ontstak hij in woede en kon zich niet beheersen toen tegenstanders van Deportivo de confrontatie opzochten. Het resulteerde in een geel karton, eentje die de gefrustreerde Ramos later zuur zou opbreken bij een volgende fout: twee keer geel en dus rood.

Toneel was het echter allerminst van Bakkali: de winger die ooit geklasseerd stond als een supertalent moest geblesseerd vervangen worden.