Shoppen in de naam van de wetenschap: UHasselt zoekt 240 vrijwilligers

Hasselt - Kunnen klanten gelukkig worden (en verstandiger kopen) in een winkel die speciaal ingericht is om een gevoel van harmonie op te wekken? Dat wil Universiteit Hasselt twee maanden lang onderzoeken: 240 vrijwilligers mogen in september en oktober komen shoppen in een testwinkel op de Diepenbeekse campus.

“Van 4 september tot 31 oktober kunnen kandidaten bij ons komen winkelen”, zegt Carmen Adams. “Dat wordt de afsluiter van mijn doctoraat, dat loopt over de faculteiten Bedrijfseconomische wetenschappen en Architectuur. Ik probeer in feite een aantal psychologische principes op te nemen in retail design (winkelontwerp, nvdr). Specifiek gaan we kijken of een winkelruimte die daar speciaal voor gecreëerd is, ook effectief een aangenaam gevoel geeft aan de klant.” Op de campus hebben ze dan ook een kookwinkel nagebouwd. “Met echte toestellen aan echte prijzen. De kandidaten krijgen een (fictieve) bon van 50 euro en dan mogen ze winkelen. Gemiddeld zijn mensen 20 minuten bezig: eerst het winkelen en dan is er een vragenlijst. Maar iedereen bepaalt zelf hoe lang hij of zij shopt, ze krijgen alle tijd.”

Uitgeven

Je zou denken dat het onderzoek ervoor moet zorgen dat mensen meer uitgeven of sneller iets kopen. “Neen, dat is niet de intentie. We willen kijken of een harmonieuze inrichting, zonder afleidende elementen, ook een harmonieus gevoel geeft. Waardoor een klant makkelijker een goede, beredeneerde keuze kan maken bij de aankoop”, aldus de Hasseltse onderzoekster.

Iedereen vanaf 18 jaar mag deelnemen. Inschrijven kan tot 15 oktober. Info of inschrijven: carmen.adams@uhasselt.be