Club Brugge speelt donderdag alles of niets in Athene

Het is donderdag D-day voor Club Brugge in Europa. Op het veld van AEK Athene tracht blauw-zwart zich te plaatsen voor de poulefase van de Europa League. Club Brugge reisde woensdagmorgen af naar Athene.

Foto: BELGA

Na de uitschakeling door het Turkse Basaksehir in de voorronde van de Champions League, kon Club Brugge rekenen op het vangnet van de tweede Europese beker. Maar om daarin de poulefase te halen, moet de vicekampioen wel afrekenen met AEK Athene. Vorige week bleven de troepen van Ivan Leko in de heenwedstrijd voor eigen publiek op 0-0 steken, hoewel de Grieken na de uitsluiting van Livaja meer dan een half uur met een man minder speelden. De jubileummatch van Club, de 300e in Europa, werd dus een halve ontgoocheling.

In de heksenketel van het Olympisch Stadion Spyridon Louis moet Club donderdagavond (20u) scoren (of 0-0 gelijkspelen en winnen na strafschoppen) en is verlies uit den boze, anders zit het Europese avontuur er eind augustus al op. Club-coach Leko gelooft alvast in een goeie afloop. “AEK Athene zal in eigen huis meer risico moeten nemen en aanvallender voor de dag willen komen. Daarvan moeten wij gebruik maken”, vertelde hij na de heenmatch. “Ik denk niet dat ik mijn spelers extra zal moeten motiveren. Ik blijf tweehonderd procent geloven in mijn spelersgroep en in een goede afloop voor Club Brugge.”

Club Brugge en AEK Athene kenden afgelopen weekend allebei een goeie generale repetitie. Blauw-zwart won met 1-2 in Kortrijk en behield zo het maximum na vier competitiespeeldagen. Ook AEK boekte een overwinning. Het versloeg op de eerste speeldag van de Griekse Super League Panaitolikos GFS met 2-0. Bij Club is iedereen fit. De Zwitserse nieuwkomer Saulo Decarli is nog niet speelgerechtigd. AEK Athene mist de Kroatische aanvaller Marko Livaja na diens uitsluiting in Jan Breydel.

Foto: BELGA

Foto: BELGA