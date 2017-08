Vrouw kan ogen niet geloven wanneer ze ziet hoe haar man een schoolmeisje probeert te versieren. Maar daar blijft het niet bij

Omdat ze al een tijdje een raar gevoel had bij het verleden van haar echtgenoot, nam Ellen onlangs contact op met het Amerikaanse YouTube-kanaal To Catch a Cheater. Zij schakelden een actrice in om hem te verleiden en om te zien hoe de man daarop zou reageren. Zijn vrouw kon alles volgen via een verborgen camera.

Ellen was voor het eerst wantrouwig toen haar nieuwe buren kwamen aanbellen. Omdat zij jonge kinderen hadden, hadden ze de lijst van zedendelinquenten in de buurt doorgenomen. Daarop stond één zedendelinquent geregistreerd op het adres van Ellen en haar echtgenoot.

Toen ze haar partner daarmee confronteerde, ontkende hij niks Hij ging er niet dieper op in, maar zei gewoon dat het “niet belangrijk” was en dat het “lang geleden” gebeurd was.

Minderjarig

Ellen vertrouwde haar man echter niet en schakelde de hulp in van de mannen van To Catch a Cheater. Met verborgen camera’s zochten ze uit hoe de echtgenoot zou reageren op het geflirt van een schoolmeisje.

Op de beelden is te zien hoe de man in het park benaderd wordt door de actrice. Zij begint al snel te flirten en hem complimentjes te geven over zijn uiterlijk. Ook wanneer ze vertelt dat ze amper zestien jaar oud is, deinst hij niet echt terug.

Wanneer ze hem uiteindelijk vraagt om eens af te spreken, zegt hij dat hij “wel aan het daten is” met iemand. Tot grote frustratie van zijn echtgenote, die alles ziet gebeuren achter de schermen. Toch houdt zijn trouwring hem niet tegen om het nummer van het meisje te vragen.

Aanval

Maar als de actrice na een afscheidsknuffel wegwandelt, loopt het helemaal uit de hand. De echtgenoot ziet het zendertje op haar broek en gaat in de aanval. Het “schoolmeisje” slaagt erin net op tijd in haar wagen te kruipen, maar de man begint woedend op de ramen te kloppen.

Na de hele list is Ellen duidelijk van streek. Toch blijkt dat het koppel nu nog steeds samen is. Al zouden ze intussen wel relatietherapie volgen.