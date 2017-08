Anderhalf uur file richting kust: "Vergeet geen water mee te nemen"

Wie op woensdag nog even wil genieten van de zonnestralen aan de Belgische kust stelt zijn vertrek beter uit. Zowel op de E40 richting kust als de E34 staan lange files en kan de wachttijd oplopen tot anderhalf uur.

Op de E40 is er woensdagvoormiddag grote hinder voor het verkeer dat richting de kust rijdt, als gevolg van een verkeersongeval dat zich ter hoogte van Nevele heeft voorgedaan. De weg is intussen weer helemaal vrijgemaakt, maar de wachttijd bedraagt nog altijd meer dan één uur, zo meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Door het ongeval, dat zich even na 10.30 uur voordeed, raakte de linkerrijstrook versperd. "Omdat het sowieso al vrij druk is, leidt dit tot een file tot in Zwijnaarde. De wachttijd bedraagt dik één uur", zo klinkt het bij het Vlaams Verkeerscentrum. Die file zorgt bovendien ook voor hinder voor het verkeer op de E17 ter hoogte van Destelbergen.

Rond 11.30 uur hebben de hulpdiensten het linker rijvak weer vrijgegeven, waardoor de volledige rijbaan weer beschikbaar is voor het verkeer. Er wordt dan ook verwacht dat de hinder weer zal afnemen. Voorlopig krijgen de autobestuurders die naar de kust rijden nog de raad om via Kortrijk om te rijden. "Maar nu alle rijstroken weer beschikbaar zijn, verwachten we dat dit routeadvies snel weer zal worden opgeheven", klinkt het nog bij het Verkeerscentrum.

En volgens de huidige informatie gaat straks om 12u op de #E40 in de werken bij Merelbeke (Gent) bovendien één rijstrook extra dicht #zee — Hajo Beeckman (@hajobeeckman) 23 augustus 2017

Met de auto naar zee is momenteel niet zo'n goed idee. Op de #E40 en #E34 staan files tot anderhalf uur, door ongevallen en werkzaamheden. pic.twitter.com/MXVg8QcK3W — Hajo Beeckman (@hajobeeckman) 23 augustus 2017