Transferkoorts in 't Kuipje: Bertjens vertrekt, Van Den Bogaert komt

Transferkoorts in ’t Kuipje. Christophe Bertjens verlaat de club. De 26-jarige aanvaller trekt naar reeksgenoot Union. Bryan Van Den Bogaert komt de Westelse defensie versterken. De Kemphanen willen deze maand nog twee dossiers afronden.

Het avontuur van Christophe Bertjens bij Westerlo heeft niet lang geduurd. De Kemphanen plukten de aanvaller begin juli weg bij Lommel United, maar Bertjens viel al snel uit de gratie bij Vedran Pelic.



“Hij laat zich te weinig zien”, liet de Bosnische coach zich na de wedstrijd tegen Tubeke al kritisch uit over Bertjens. De aanvaller sprak over een ‘moeilijke integratie’, maar na drie speeldagen houdt hij het in Westerlo voor bekeken en trekt hij definitief naar reeksgenoot Union SG.



Met de transfervrij Bryan Van Den Bogaert haalt Westerlo wel een nieuwe centrale verdediger binnen. De 25-jarige Antwerpenaar speelde in het verleden nog voor FC Cappelen, KSK Heist en Antwerp FC. De voorbije jaren zocht hij zijn voetbalgeluk in de lagere Engelse reeksen bij Crawley Town, Whitehawk en Ebbsfleet United.



De komende dagen hoopt Westerlo nog twee dossiers af te ronden. De club zoekt nog naar een vervanger voor de vertrokken Bertjens en een centrale middenvelder.