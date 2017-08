Schokkend trainersontslag in Premier League? “Chelsea wil Conte ontslaan, vervanger staat al klaar”

Neemt Chelsea afscheid van coach Antonio Conte? Dat beweert het Duitse Bild toch op woensdag. De Engelse landskampioen zou de kritiek van de Italiaan op het eigen bestuur beu zijn, en zou zelfs al weten wie hem moet vervangen... De Blues begonnen het seizoen wisselvallig, met een nederlaag tegen Arsenal in de Supercup. In de competitie begon Chelsea met een 2-3 thuisnederlaag tegen Burnley en de 1-2 zege tegen Tottenham.

Antonio Conte liet zich bij de start van het nieuwe seizoen al meermaals negatief uit over de transfers van Chelsea. Of eerder: het uitblijven van de transfers. Intussen heeft de kampioen wel drie aanwinsten, met verdediger Antonio Rudiger, middenvelder Tiemoué Bakayoko en aanvaller Alvaro Morata.

Op dat vlak kreeg de Italiaan dus zijn zin, maar daarna kwam de Engelse Supercup. De eerste kans op een trofee van het nieuwe seizoen liep faliekant af voor Chelsea, het verloor na strafschoppen tegen Arsenal. Vervolgens ging het in eigen huis kopje-onder tegen middenmotor Burnley: 2-3.

Dat was volgens het Duitse Bid voldoende voor het bestuur van Chelsea om eerste gesprekken aan te knopen met een opvolger van kampioenenmaker Conte. Zo zou Thomas Tüchel, die vorig seizoen de laan werd uitgestuurd bij Dortmund, gepolst zijn. De 43-jarige kreeg in zijn eerste seizoen bij BVB heel wat lof voor zijn werkwijze met de jonge spelers, maar hij viel in onvrede bij het bestuur.

Zou Chelsea de coach echter durven ontslaan die hen op indrukwekkende wijze naar de titel leidde? Dat is niet eens zo ver gezocht. Ook de twee vorige coaches die Chelsea kampioen maakten, Carlo Ancelotti en José Mourinho, werden het seizoen erop aan de deur gezet.