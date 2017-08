Vergeet Justin Bieber: is dit de beste cover van Despacito ooit?

Als je een slechte dag hebt, dan is deze nieuwe cover van Despacito exact wat je nodig hebt. Probeer maar eens niet te glimlachen wanneer Bert en Ernie een versie maken van de alomtegenwoordige zomerhit van Luis Fonsi en Daddy Yankee. Met Rubber Duckie in de hoofdrol is het Spaanse nummer ineens een stuk schattiger, dankzij de personages uit Sesamstraat. Zelfs Bert is op het einde helemaal overtuigd!

Van de sexy songtekst schiet amper iets over wanneer Ernie zijn liefde voor het rubberen eendje bezingt. In de plaats daarvan krijg je een schattige versie, deels in het Spaans, deels in het Engels. Als we het vertalen, dan klinkt de ode aan het rubberen eendje ongeveer zo. “Je wandelt elke dag met mij over de straat. Je bent zo schattig als je op je eigen manier praat. Dat geluid wil ik nog eens horen, dus zing maar raak! Kwaak!”

En de titel van het nummer? ‘El patito (Spaans voor eendje, red.)!’