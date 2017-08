Ook Glen De Boeck wordt genoemd bij Egyptische topclub

Egyptische media blijft ervan overtuigd dat er nog steeds een overeenkomst is tussen Vercauteren en Zamalek, maar op vandaag is er nog steeds geen akkoord. Volgens diezelfde Egyptische media zou de ex-trainer van Anderlecht en Genk Glen De Boeck meenemen als assistent, maar ook dat blijft momenteel onduidelijk.

Dinsdag berichtten Egyptische media dat Franky Vercauteren de nieuwe coach werd bij de Egyptische topclub Zamalek. De 60-jarige coach ontkende echter snel dat er een akkoord was tussen beide partijen, al lopen er wel onderhandelingen. Franky Vercauteren zit sinds vorig jaar zonder job nadat hij ontslagen werd bij het Russische Krylia Sovetov Samara. De laatste job van Glen De Boeck was in eigen land bij Moeskroen. Daar werd hij in december vorig jaar aan de deur gezet na een 0 op 15.