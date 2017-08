Red Flame Julie Biesmans ruilt Standard voor Bristol City

Julie Biesmans zet haar voetbalcarrière verder bij het Engelse Bristol City, zo is woensdag bekendgemaakt. De 23-jarige international komt over van Standard. De middenvelder was er sinds 2008 aan de slag.

“Ik wilde een nieuwe uitdaging. Deze club geeft jonge talenten veel kansen en het elftal brengt het type voetbal dat me aanspreekt. Ik kan niet wachten tot het september is om mij te tonen”, aldus de 49-voudige Red Flames, die met België aan de slag was op het voorbije EK in Nederland.

Bristol City nam deze zomer met aanvalster Yana Daniëls al een Red Flame over van Anderlecht.