Wayne Rooney stopt als Engels international

Wayne Rooney stelt zich niet langer beschikbaar voor de Engelse nationale ploeg. In de Engelse media werd de voorbije dagen gespeculeerd dat de 31-jarige spits zijn rentree zou maken bij de ‘Three Lions’ na zijn sterke competitiestart bij Everton (2 wedstrijden, 2 goals), maar Rooney maakt nu zelf een einde aan de geruchten. “Bondscoach Gareth Southgate heeft me gebeld met de vraag of ik wou terugkomen bij de ploeg, maar ik heb hem verteld dat ik na lang nadenken beslist heb om te stoppen als Engels international.”

“Gareth Southgate belde me deze week met de melding dat hij mij opnieuw bij de Engelse selectie wilde halen voor de volgende wedstrijden. Dat apprecieer ik erg. Maar na veel en lang nadenken heb ik Gareth gemeld dat ik heb beslist te stoppen met internationaal voetbal”, zegt Rooney in een verklaring. “Het is een heel moeilijke beslissing waarover ik veel heb gediscussieerd met mijn familie, mijn trainer bij Everton en mijn naasten.”

Rooney verzamelde 119 caps voor Engeland en maakte daarin 53 doelpunten, een record bij de Three Lions. De spits debuteerde begin 2003 in een oefenmatch tegen Australië en droeg het nationale shirt voor het laatst op 11 november 2016 in de WK-kwalificatiematch tegen Schotland. Met Engeland tekende Rooney present op het WK 2006, 2010 en 2014 en het EK 2004, 2012 en 2016.

“Voor Engeland spelen is altijd speciaal geweest voor mij”, gaat Rooney verder. “Elke selectie als speler of kapitein was een voorrecht en ik wil iedereen bedanken die mij heeft geholpen. Maar nu is het tijd om ermee te stoppen. Manchester United verlaten was lastig maar ik weet dat ik de juiste beslissing nam door naar Everton te komen. Nu wil ik al mijn energie stoppen in het behalen van successen met hen.”