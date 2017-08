TRANSFERGERUCHTEN. 19 miljoen voor Praet afgewimpeld, wanhopig Barcelona zwaait met 280 miljoen

Het aftellen is begonnen. Binnen een dikke week sluit de transfermarkt onherroepelijk de deuren. Toch hebben nog heel wat Europese topclubs hun huiswerk niet af. Vooral Barcelona heeft nog steeds geen vervanger voor Neymar te stekken, en in Catalonië worden ze stilaan wanhopig. De Blaugrana hebben hun bod op Philippe Coutinho (Liverpool) verhoogd tot 150 miljoen euro en het bedrag dat ze willen spenderen aan Ousmane Dembélé (Dortmund) opgetrokken tot 130 miljoen, goed voor een waanzinnige 280 miljoen die het nog wil besteden de komende week. Uw dagelijkse portie transfergeruchten.

Chelsea zou volgens het Duitse Bild gesprekken hebben aangeknoopt met voormalig Borussia Dortmund-coach Thomas Tüchel, om eventueel hun Italiaanse coach Antonio Conte te vervangen. Conte zou wegmoeten bij The Blues omwille van zijn aanhoudende kritiek op het transferbeleid van de club. Lees hier meer.

Er wordt stevig aan de mouw getrokken van Dennis Praet. Nadat u vandaag in Het Nieuwsblad al kon lezen dat Everton en Newcastle de 23-jarige Belgische middenvelder naar Engeland willen halen, zou die laatste club nu ook een bod van 19 miljoen euro hebben neergelegd bij het Italiaanse Sampdoria. Dat zou door de Blucerchiati echter afgewimpeld zijn, meldt Sport Mediaset. De blauwhemden willen minstens 20 miljoen voor Praet. Als dat lukt, krijgt Anderlecht nog 600.000 euro opleidingsvergoeding.

Barcelona wordt wanhopig en wil al 280 miljoen besteden

Barcelona doet een laatste poging om Philippe Coutinho weg te halen bij Liverpool: nadat drie eerdere pogingen werden afgewezen, bieden de Catalanen nu 110 miljoen euro plus 40 miljoen aan bonussen, goed voor een totaalbedrag van maar liefst 150 miljoen euro. Dat schrijft The Daily Mail. De Braziliaan zou een officieel transferverzoek hebben ingediend bij Liverpool. Als de overgang rondkomt, wordt Coutinho de tweede duurste speler aller tijden, na de 222 miljoen euro die PSG dokte voor Neymar.

De Catalanen hebben op een week van het sluiten van de transfermarkt nog steeds geen echte vervanger gevonden voor Neymar en lijken stilaan wanhopig te worden. Volgens Sky Deutschland heeft Barcelona nu immers ook het bod voor Ousmane Dembélé van Borussia Dortmund aanzienlijk verhoogd: van 100 miljoen naar 130 miljoen... maar wel nog steeds minder dan de 150 miljoen euro die de Borussen vragen voor hun goudhaantje. De geel-zwarten willen na het einde van deze week niet meer onderhandelen: als tegen dan geen akkoord bereikt is, blijft Dembélé gewoon in Duitsland voetballen.

Batshuayi wil niet weg

Heel even leek het wel alsof Barcelona dan toch één van zijn doelwitten had binnengehaald. Na aanhoudende geruchten kondigde de Twitteraccount van FCB aan dat het Angel di Maria van PSG heeft binnengehaald... om minuten later te communiceren dat het account gehackt was. Jammer voor de fans.

Michy Batshuayi zou ondanks de interesse van het Franse Lille niet willen vertrekken bij Chelsea. Dat schrijft The London Evening Standard. Volgens hen wil de Rode Duivel bij The Blues vechten voor zijn plaats, zeker nu Antonio Conte hem in de eerste partij van het seizoen liet starten nadat Batshuayi overtuigde in de seizoensvoorbereiding. Alvaro Morata mag dan wel eerste keuze zijn in de spits, maar de Londenaars beginnen volgende maand ook aan hun campagne in de Champions League én de League Cup. Daar zou Batshuayi ook zeker speelkansen kunnen krijgen. Tegelijkertijd blijven wel geruchten circuleren over een eventuele komst van Leicester-spits Jamie Vardy naar Stamford Bridge.