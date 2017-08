Barcelona bevestigt komst van Di Maria, maar daar blijkt niets van te kloppen

Fans van FC Barcelona verslikten zich vanmorgen in hun koffie. De officiële Twitteraccount van de club stuurde woensdag een bericht de wereld in waaruit bleek dat Angel Di Maria, aanvaller van PSG en ex-Real Madrid, een contract had getekend. Het bericht bleek even later echter ‘fake news’, want hackers hadden de account van Barça overgenomen.

Barcelona zoekt nog steeds naarstig naar een (of meer) vervangers voor Neymar, maar voorlopig blijven de transfers van Philippe Coutinho (Liverpool) en Ousmane Dembélé (Dortmund) in de pijplijn. Barça werd deze week dan ook gelinkt aan Angel Di Maria, momenteel aan de slag bij PSG en nochtans een ex-speler van grote rivaal Real Madrid. Volgens het Franse L’Equipe zou de Argentijn tussen de 60 en de 70 miljoen euro moeten kosten.

Toen de Twitteraccount van de club de transfer aankondigde, leek dan ook even alsof Barça (eindelijk) zijn aanvallende versterking beet had, maar Barça tweette even later dat het slachtoffer was geworden van hacking.