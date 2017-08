Tottenham neemt doelman Paulo Gazzaniga over van Southampton

Tottenham heeft de selectie versterkt met de Argentijnse goalie Paulo Gazzaniga. Hij zette zijn handtekening onder een contract tot 2022, zo laten de Spurs woensdag weten.

Gazzaniga (25) komt over van Southampton. Die club leende hem vorig seizoen uit aan de Spaanse tweedeklasser Rayo Vallecano. De Argentijn speelde voor The Saints tussen 2012 en 2016 in totaal 22 competitiematchen.

Bij Tottenham wordt de Argentijn herenigd met zijn landgenoot en coach Mauricio Pocchettino. De twee werkten al samen bij Southampton. De Fransman Hugo Lloris en de Nederlander Michel Vorm zijn de eerste en tweede doelman van Tottenham, de club van Rode Duivels Alderweireld, Dembélé en Vertonghen.