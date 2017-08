Hoe hard konden de terroristen toeslaan: waren ze echt in staat om Sagrada Familia op te blazen?

Meer dan honderd gasflessen, ruim 500 liter aceton, waterstofperoxide en nog veel meer. De terroristen die vorige week in Barcelona en Cambrils hadden alles in huis om een krachtige bom te maken, zo blijkt. Maar hoe zwaar konden ze toeslaan? Waren ze echt in staat om de Sagrada Familia op te blazen? We legden het voor aan explosievenexpert Filip Verplaetsen.

Rechter Fernando Andreu van Barcelona heeft een lijst vrijgegeven van wat er allemaal in beslag is genomen bij de terroristen van Barcelona en Cambrils. Naast messen, een bijl, een bommengordel en een massa gasflessen was alles aanwezig om bommen te maken. Van dezelfde soort als diegene die de daders van de aanslagen in Brussel en Zaventem hebben gebruikt. De vraag is of ze ook in staat waren om een aanslag met explosieven te plegen. Of ging het eerder om een groep “gestuurde amateurs”?

“Het aantal gasflessen dat werd gevonden bij de huiszoeking, was indrukwekkend. Meer dan honderd. De vraag is wat ze daarmee van plan waren. Met zo een vrachtwagen vol gasflessen rij je niet zo maar ergens ongemerkt naar toe”, aldus professor ingenieur Filip Verplaetsen.

“Als je ze allemaal zou openzetten in een gesloten ruimte, krijg je een explosie zoals bij een gaslek in een woning”, zegt Verplaetsen, die als deskundige explosieveiligheid verbonden is aan de UGent en de KU Leuven. “Maar dan moet je ze tot daar brengen en dan één na één opendraaien.”

“Een tweede mogelijkheid, en ik vermoed dat ze dat eerder van plan waren, is dat ze de flessen in een vrachtwagen naar een bepaald doel zouden rijden en het transport daar te pletter zouden rijden of in brand zouden steken. Wat er dan gebeurt, is een beetje zoals wanneer je een aansteker in een vuur zou gooien. De druk in de flessen verhoogt door de hitte en ze spatten na een tijdje uit elkaar als een bom. Dat zou dan niet één gigantische knal veroorzaken, maar tientallen kleinere knallen”, zegt Verplaetsen. Eens de hulpdiensten ter plaatse zijn en de flessen kunnen afgekoeld worden, is het risico dan grotendeels weg.

In dit huis in Alcanar liep het fout toen de terroristen bommen aan het maken waren

Verder is er bij de terroristen minstens 500 liter aceton gevonden, met daarnaast ook nog waterstofperoxide, bicarbonaat en nagels en scherven.

“Aceton en waterstofperoxide zijn basisstoffen om TATP te maken, wat vaak gebruikt wordt bij aanslagen. De hoeveelheid die ze in huis hadden, zegt lang niet alles over hoe krachtig de bom zou geweest zijn die ze daarmee hadden kunnen maken. Ik betwijfel of we hier met experts te maken hadden. En als je niet de juiste verhoudingen gebruikt, kan je ook geen krachtige bom maken. Iets waar we alleen maar blij kunnen om zijn. Ik denk ook niet dat ze een grote bom wilden maken, eerder verschillende kleinere. De nagels en glasscherven zouden moeten gediend hebben om zo veel mogelijk slachtoffers te maken. Kijk maar naar de gevolgen in de luchthaven van Zaventem en de Brusselse metro. Die metalen scherven boren zich werkelijk in het lichaam.”

Wat ze met de bicarbonaat van plan waren, weet Verplaetsen zelf niet. “Dat gooi je eerder op een vuur om het te blussen. Wat de bedoeling daarvan was, is voor mij een raadsel.”

Dat terreurverdachten hun toevlucht zochten tot acetonperoxide of TATP (triacetontriperoxide) is volgens de expert alleszins geen toeval. Ook bij de aanslagen in Brussel, op 22 maart van vorig jaar, werd gebruikgemaakt van TATP. Net als onder meer bij de aanslagen in Parijs op 13 november 2015 en in Londen op 7 juli 2005. Het wordt ook wel “de moeder van Satan” genoemd omdat het heel instabiel is.

“Het product is een mengsel van elementen die redelijk eenvoudig te verkrijgen zijn. Wie een beetje kennis heeft, kan er een bom mee maken. Maar of die krachtig genoeg zou zijn om er de Sagrada Familia mee op te blazen, zoals ik overal lees, betwijfel ik heel sterk”, aldus Verplaetsen.