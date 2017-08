Finse politie twijfelt aan identiteit hoofdverdachte dodelijke steekpartij

De Finse politie twijfelt of het de ware identiteit heeft van de hoofdverdachte van de fatale steekpartij in de havenstad Turku. De 18-jarige vermeende dader zou mogelijk gelogen hebben over zijn identiteit. Verder werden er twee nieuwe verdachten gearresteerd in de zaak.

Vorige week vrijdag kwamen bij een steekpartij in Turku, in het zuidwesten van Finland, twee vrouwen om het leven. Acht anderen raakten gewond. Er werd snel een verdachte opgepakt, de 18-jarige Marokkaanse asielzoeker Abderrahman Mechkah. De Finse politie twijfelt nu echter aan die identiteit. “We hebben redenen om aan te nemen dat hij de autoriteiten valse informatie heeft gegeven toen hij het land in kwam”, aldus Markus Laine, leidinggevende bij de nationale politie van Finland, tegen persbureau Reuters.

De asielaanvraag van de tiener zou begin dit jaar zijn geweigerd. Het is echter niet duidelijk of dat de reden voor de aanval was. “We kunnen nog niks zeggen over zijn motief. Hij wilde niet op alle vragen antwoord geven”, zegt Laine.

‘Mechkah’ kwam in 2016 aan in Finland. Daarvoor verbleef hij een jaar in Duitsland. De Finse politie en geheime dienst kregen eerder dit jaar al een tip dat de jongeman geradicaliseerd zou zijn. Hij werd maandag officieel in verdenking gesteld van “moord en poging tot moord met een terroristisch motief”.

Twee nieuwe verdachten opgepakt

De politie heeft woensdag bovendien twee nieuwe personen gearresteerd in verband met de steekpartij. Het gaat om twee mannen, die in Turku werden aangehouden. Het duo gaf conflicterende verklaringen af: tegen Finse autoriteiten zeiden de mannen dat ze uit Algerije komen, terwijl ze tegen Zweedse autoriteiten vertelden van Marokkaanse komaf te zijn.