Langst dienende Antwerp-speler vertrekt naar Nederlandse Eredivisie

Antwerp neemt afscheid van Jannes Vansteenkiste. De linksachter trekt naar de Nederlandse eersteklasser Roda JC voor één seizoen met optie.

Door de komst van Jelle Van Damme eerder deze week leek Vansteenkiste dit seizoen nog maar weinig speelkansen te krijgen. Met Vansteenkiste vertrekt de langst dienende speler bij Antwerp.

De West-Vlaming maakte in de zomer van 2013 de overstap van Club Brugge en maakte nog de donkerste jaren in tweede klasse mee. De wedstrijd op de eerste speeldag tegen Anderlecht werd zo zijn laatste in het shirt van Antwerp.

“We waren nog op zoek naar een linksbenige verdediger en we zijn blij dat we die met Vansteenkiste gevonden hebben”, aldus Harm van Veldhoven, technisch directeur bij Roda. “Hierdoor hebben we meer mogelijkheden in onze achterste linie.”