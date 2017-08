Tot 2000 euro voor wie een nieuwe collega aanbrengt

Een nieuwe smartphone, een cadeaubon of een geldsom van 150 tot 2000 euro. Dat zijn de beloningen die medewerkers van Belgische bedrijven krijgen als zij een nieuw personeelslid aanbrengen. Steeds meer bedrijven hanteren deze rekruteringsmethode. Maar die praktijk heeft ook enkele ongewenste neveneffecten.

“In tijden van krapte op de arbeidsmarkt en door het toenemend aantal knelpuntenberoepen doen bedrijven steeds vaker een beroep op hun medewerkers om nieuwe personeelsleden aan te werven”, zegt Sara Stockman van de Vakgroep Personeels- en Organisatiemanagement van UGent. “Sommige organisaties belonen hun medewerkers als ze iemand aanbrengen die uiteindelijk wordt aangeworven.”

Goedkoper dan interimkantoor

Uit een rondvraag door de Gentse Universiteit bij 36 grote en kleine bedrijven uit de “Best Workplaces in Belgium”-lijsten van 2010 tot 2015 blijkt dat 75 procent van die firma’s een beloning geeft aan een personeelslid dat een collega aanbrengt.

UGent deed de steekproef bij bedrijven met meer dan 500 werknemers zoals Torfs, Accent, McDonalds, KBC, Carglass, Monsanto, Mediamarkt , Stad Gent, Decathlon, Partena Ziekenfonds, Randstad en Center Parcs of bij kleinere zoals Boss Paints, Thuiszorg Vleminckveld, Bank van Breda en Mars Belgium. De onderzoekers verklappen liever niet welke bedrijven deze rekruteringsmethode gebruiken en welke niet.

Die beloning varieert van een geschenkbon tot een geldsom. “Die som kon 150 euro zijn maar in een bepaald geval was dat ook 2000 euro”, zegt Sara Stockman. “Hoe hoger de functie die moet ingevuld worden, hoe groter de beloning. Al is 2000 euro nog altijd weinig in vergelijking met het inschakelen van een interimbureau of headhuntersbureau om personeel te zoeken.”

Systeem werkt

In de meeste onderzochte gevallen bleek het bedrijf die beloning ook vooraf mee te delen aan het personeel. Soms gebeurde dat op formele wijze via intranet. “Slechts in uitzonderlijke gevallen werd beslist om het personeelslid nadien iets te geven.”

“Het systeem werkt. Onderzoek toont aan dat personen die gerekruteerd zijn via medewerkers beter presteren en langer blijven werken voor de organisatie”

Negatief

Maar er is ook een keerzijde aan deze “best practice”, ontdekten de onderzoekers.

Recent onderzoek bij 577 laatstejaarsstudenten van Belgische universiteiten toont aan dat potentiële sollicitanten die weten dat een organisatie huidige medewerkers beloont voor hun hulp bij het rekruteren zich minder aangetrokken voelen tot de organisatie, wat kan leiden tot de beslissing om niet te solliciteren.

“Die sollicitanten vragen zich immers af waarom een bedrijf haar medewerkers moet betalen om een nieuw personeelslid te vinden. Is het dan zo onaantrekkelijk om daar te werken? Kunnen ze echt geen kandidaten vinden, misschien?”

Colruyt

Daarnaast vinden sommige sollicitanten ook dat als zij worden aangeraden bij het bedrijf door een kennis/vriend, zij waarschijnlijk niet oprecht zijn als zij daarvoor een beloning krijgen.”

“Enige voorzichtigheid is dus geboden als een bedrijf beslist om hulp bij rekrutering te belonen. Beter dan er een formeel programma van te maken, is de werknemers te leren op een spontane manier hun positieve ervaringen op het werk te delen in de kennissenkring, bijvoorbeeld via sociale media. Een bedrijf als Colruyt heeft dat heel goed begrepen en traint haar werknemers op die manier.”