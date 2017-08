Swansea haalt Sam Clucas weg bij degradant Hull City

Swansea City heeft zich woensdag versterkt met middenvelder Sam Clucas. De 26-jarige Engelsman komt over van Hull City, dat vorig seizoen degradeerde uit de Premier League. Clucas ondertekende een contract voor vier seizoenen bij de Welshe club. Over de transfersom maakten beide clubs niets bekend, maar volgens verschillende Britse media zou deze 17,9 miljoen euro (inclusief bonussen) bedragen.

Clucas werd in 2015 door Hull weggehaald bij derdeklasser FC Chesterfield en vierde in zijn eerste seizoen bij de club meteen de promotie naar de Premier League. Vorig seizoen maakte Clucas zijn debuut op het hoogste niveau en kwam hij in totaal aan drie doelpunten in 37 competitiewedstrijden bij ‘The Tigers’.

Bij Swansea moet Clucas het vertrek van Gylfi Sigurdsson helpen op te vangen. De 27-jarige IJslander verkaste vorige week voor 49,4 miljoen euro naar reeksgenoot Everton, de club van Rode Duivel Kevin Mirallas.