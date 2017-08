Dit zijn de potten voor de Champions League-loting, Anderlecht ontloopt heel wat Rode Duivels

De deelnemers aan de Champions League zijn bekend. De loting voor de groepsfase vindt op donderdag 24 augustus om 18 uur plaats in Monaco. Landskampioen RSC Anderlecht is in pot drie de enige Belgische deelnemer. De eerste groepswedstrijden vinden plaats op 13 en 14 september.

Dinsdag plaatsten Napoli, Celtic, Olympiakos, Sevilla en Maribor zich voor al de groepsfase. Woensdag deden ook Liverpool, APOEL Nicosia, Qarabag, Sporting Lissabon en CSKA Moskou dat.

Bijgevolg zit Anderlecht in pot 3, waarbij het heel wat Rode Duivels ontloopt. Er zijn een aantal droomscenario’s te bedenken. Daarbij is vooral Spartak Moskou uit pot 1 interessant. In pot 2 zijn de minst angstaanjagende tegenstanders FC Porto en Sevilla. Uit pot 4 valt vooral RB Leipzig te vermijden, een confrontatie met Feyenoord lijkt dan weer goed voor een leuke affiche.

Een overzicht van de vier potten:

Pot 1

Real Madrid

Bayern München

Juventus

Benfica

Chelsea (Hazard, Courtois, Batshuayi, Musonda)

Shakhtar Donetsk

Monaco (Tielemans)

Spartak Moskou

Pot 2

Barcelona

Atlético Madrid (Carrasco)

Paris Saint-Germain (Meunier)

Borussia Dortmund

Sevilla

Manchester City (De Bruyne, Kompany)

Porto

Manchester United (Lukaku, Fellaini)

Pot 3

Napoli (Mertens)

Tottenham (Alderweireld, Vertonghen, Dembélé)

Basel

Olympiakos (Vadis, Gillet, Carcela, coach Hasi)

Anderlecht

Liverpool (Mignolet, Origi)

Roma (Nainggolan)

Besiktas

Pot 4

Celtic (Boyata)

CSKA Moskou

Sporting Lissabon

APOEL (De Camargo, Pardo)

Feyenoord

Maribor

Qarabag

RB Leipzig