Dé flop van de seizoenstart is toch wel Nicolas Lombaerts, zeker? Na tien jaar Zenit op een praalwagen in Oostende binnengereden, maar na twee maanden bankzitter bij een ploeg die 0 op 12 haalt. Van paradepaard tot versleten paard, zoals Aad de Mos beweert? Wat loopt daar in godsnaam mis?