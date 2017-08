STRAFFE REIZEN. Een nacht in een vuurtoren op een onbewoond eiland

Dries en Yuri, de jongens achter WASBAR, trokken afgelopen zomer naar ongewone plekken en delen bijzondere ervaringen die misschien ook jij wel op je bucketlist wilt zetten. In deze aflevering trekken ze naar Noorwegen.

Op het kleine Noorse eiland Røvær laden we onze bagage in de sloep van Randi, om naar een nog kleiner, onbewoond eiland te varen. Eigenlijk zouden we in het Røvær Kulturhotel, uitgebaat door Randi en haar tante, de nacht doorbrengen. Het was Tina, onze gids voor de komende dagen, die sprak over de mogelijkheid om te overnachten in een vuurtoren op een piepklein eilandje wat verderop. Randi wil ons gerust brengen met haar sloep, maar vertelt er meteen bij dat ze niet kan beloven dat ze ons aan wal krijgt, gezien de zee zeer hevig staat en er op het eiland geen aanlegsteiger is. We wagen het erop.

Op volle zee kijken we elkaar licht bezorgd aan: zijn we hier nu niet een beetje met ons leven aan het spelen? Aan de horizon verschijnt, midden op een piepklein rotsachtig eilandje, een donkerrode vuurtoren met een klein huisje voor de vuurtorenwachter. Hoe dichter we naderen, hoe wilder de zee. Wanneer we op twee meter van het eiland zijn, gooien de dames onze koffers op het eiland. Op de cadans van de golven wachten we het signaal om te springen af. We kunnen ons net rechthouden op de gladde, rotsige ondergrond van het eiland. Ze gooien ook nog een noodrantsoen onze richting uit – mocht de zee ’s anderendaags nog wilder zijn, kunnen we niet opgehaald worden. Het is al voorgevallen dat bezoekers geëvacueerd moesten worden met een helikopter omdat de zee dagenlang te wild bleef. Dat vertellen ze ons pas als wij aan wal staan, en zij met de stroming meedobberen. Haha.

In gebrekkig Engels kregen we uitgelegd onder welke steen de sleutel ligt, maar als we die niet vinden, hebben we een probleem, bedenken we. Gelukkig staan we gauw in het huisje waar de tijd is blijven stilstaan. Aan de muur hangt een kalender van 1979. Het laatste jaar waarin de vuurtorenwachter actief was, daarna werd hij vervangen door zonnepanelen. In de vuurtoren zelf zijn vijf kamers, in het huisje ernaast nog eens vijf. Er is een kleine keuken, maar geen elektriciteit of stromend water. De avond passeren we door rond het eiland te wandelen en van rots naar rots te springen. Tegen middernacht trekken we naar binnen, dankbaar voor het voedselpakket, want van die uren buiten kregen we ferme honger.

Is het op sommige momenten een beetje beangstigend om alleen op een eiland in een verder leeg huis te slapen? Zeker, maar dat komt vooral door de sterke wind die zowat alles in en rond het huis laat kraken en piepen. Al hield dat ons niet tegen goed te slapen.

’s Ochtends worden we opgehaald door een RIB, een stevige ‘opblaasboot’ met een zware motor erin. De vrouw aan het roer kijkt ons geamuseerd aan als ze ons ziet aankomen met onze grote Samsonite-koffers. Tja, we hadden dan ook niet gepland hier te slapen. Ze brengt ons met een stevig tempo richting Haugesund. Het voelt als een snelle tocht op de rug van een paard. Zonder paardrij-ervaring.

Voordelen

Het eiland is zo klein dat je vanop eender welke plek het hele eiland kunt zien.

Je zit midden op zee.

De tocht richting de vuurtoren is een avontuur op zich.

Je voelt je alleen op de wereld.

Nadelen

Je voelt je alleen op de wereld.

Best prijzig (om en bij de

1.500 euro voor een nacht, wel voor 10 slaapkamers natuurlijk).

Door het ontbreken van de nutsvoorzieningen is persoonlijke hygiëne lastig, maar als je niet lang blijft, valt dat best mee.

Met grote dank aan Visit Noorwegen, Fjord Noorwegen, gids Tina van Ravnafloke, Peak Performance en Samsonite.

Foto’s: Fujifilm