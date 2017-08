STRAFFE REIZEN. Zelf vis vangen en klaarmaken in Noorwegen

Dries en Yuri, de jongens achter WASBAR, trokken afgelopen zomer naar ongewone plekken en delen bijzondere ervaringen die misschien ook jij wel op je bucketlist wilt zetten.

Na een nachtje in Bergen, de Europese stad die gemiddeld de meeste regen te verduren krijgt, vertrekken we richting Haugesund. De gps geeft vierenhalf uur rijden aan. Probleem, want over drieënhalf uur vertrekt onze boot er. We sturen een berichtje naar onze gids en kruisen onze vingers dat we vandaag ter plaatse raken. Als we even later staan aan te schuiven om tol te betalen, dringt plots tot ons door: voor ons geen snelweg, maar een grote veerboot. Zo halen we onze afspraak nooit. Weinig aan te doen, we beslissen gewoon te genieten van de boottocht.

De tocht richting Haugesund, waar we onze gids zullen ontmoeten, is geweldig. De Noorse fjorden zijn fenomenaal. Grote, rotsachtige eilanden vergezeld van mini-eilandjes vol groen. Op het dek is de wind heel fel, waardoor alle locals binnenin het ruim een pintje of koffie zitten te nuttigen. Dit is geen traject voor toeristen, de Noren varen hier naar het werk of richting klanten. Weer aan land geeft onze gps aan dat we niet langer een uur later, maar een half uur te vroeg op onze bestemming zullen aankomen. Leve de overzetboot!

Van Haugesund varen we naar Røvær, een eilandje met om en bij de honderd inwoners. Er zijn amper drie wagens. Eentje is in bezit van het hotel, eentje werd aangekocht door een oudere dame die slecht te been is en een derde wordt gedeeld door alle andere inwoners.

Randy, die samen met haar tante het Røvær Kulturhotel uitbaat, vertelt de geschiedenis. Die brengt een kleine ontnuchtering. Alles is hier zo mooi en de mensen zijn ongelooflijk hartelijk, en toch dragen ze een soort tristesse met zich mee. In 1899 kwamen immers dertig inwoners van het eiland om toen een schip op de terugweg van een begrafenis in Haugesund kapseisde. Aan boord vooral mannen van stand en/of met verantwoordelijkheid. Vanaf dan valt het op: de vrouwen zijn hier sterk. Zij hebben het eiland opnieuw opgebouwd en roepen niet snel de hulp van een man in. De recent overleden moeder en een tante van Randy hebben samen het eerste hotel van Røvær gestart. Randy neemt ons mee in haar sloepje op zee. Met de hand vangen we vier vissen waarvan we de naam nooit goed hebben begrepen. Er wordt ons, twee stadsjongens, gevraagd of we de vis zelf willen doden en de ingewanden verwijderen. We passen vriendelijk, bij het idee alleen al komen onze haren recht. Randy doet het zonder verpinken voor ons.

Aan het hotel wordt het echter tijd om de vis schoon te maken, te fileren en klaar te maken. Onze mannelijkheid was al verdronken met de beuling die ze overboord had gegooid en we wilden die toch graag terug, dus leert Randy’s tante ons hoe een vis te fileren. Hoog tijd om ons onder te dompelen in de, logische, manier van leven hier. Vier vissen fileren, het afval achter ons gooien om de meeuwen te voederen, om achteraf van onze vissoep te genieten. Het zet ons aan het denken: wij gaan naar de winkel, kiezen uit voorverpakt voedsel, gooien de overschot samen met de verpakking in de vuilnisbak en beginnen morgen gewoon opnieuw. Hier nemen ze hun bootje, vangen wat te vangen valt, gooien het afval het water in voor meeuwen en roofvissen, maken en eten wat ze vingen en morgen beginnen ze ook opnieuw. Het verschil? Hier is geen overproductie, is dierenleed minimaal, wordt afval teruggeven aan en verwerkt door de natuur, komt er geen transport aan te pas en verser kan niet. De liefde voor de natuur en eenvoud in het ‘zijn’ is verbazingwekkend. Wat een verwende stadsmensen zijn wij: winkel in, kaart in de gleuf en eten. Nul ervaring, niks nadenken en vooral niet bewust gegeten. Alvorens de redenen op te sommen waarom we terugkomen, geven we volgende keer nog een tweede verhaal over onze reis naar Noorwegen.

Voordelen:

De natuur in de Noorse fjorden is adembenemend.

De rust die de mensen uitstralen geeft je instant vakantiegevoel.

Tijdens de boottochten en de vissersuitstap worden grenzen verlegd.

Girl power wordt er belichaamd.

Iedereen heeft er een verhaal.

Hier ondervind je community spirit aan den lijve.

Nadelen:

Je wordt wel zeer hard geconfronteerd met onze manier van leven, onze maatschappij.

Met dank aan Visit Noorwegen, Peak Performance, Fjord Noorwegen, Randy en haar tante van Røvær Kulturhotel.

