CHAMPIONS LEAGUE. De Camargo plaatst zich met APOEL, Sporting dolt, verrassing in Denemarken

Liverpool plaatste zich voor de eerste keer in drie seizoenen voor de Champions League, maar dat deden ook vier andere clubs. Ook APOEL Nicosia, Sporting Lissabon, CSKA Moskou en Qarabag mogen zich opmaken voor het kampioenenbal.

Igor De Camargo reisde met APOEL Nicosia met een goede 2-0 uitgangspositie af naar Tsjechië voor de terugwedstrijd tegen Slavia Praag. Het was de thuisploeg die er alles aan deed om de scheve situatie alsnog recht te zetten, maar de Cypriotische verdediging vertikte het om een doelpunt te slikken. De Camargo maakte de wedstrijd vol en pakte een gele kaart in de 39e minuut. Urko Pardo kwam niet van de bank bij APOEL.

De heenwedstrijd tussen Sporting Lissabon en Steaua Boekarest was verrassend op 0-0 geëindigd en dus moesten de Portugezen serieus aan de bak in Roemenië. Na een kwartier stonden ze echter al op voorsprong na een goal van Seydou Doumbia. Junior Morais gaf Steaua even hoop maar via goals van Marcos Acuña, Gelson Martins, Bas Dost en Rodrigo Battaglia won Sporting uiteindelijk makkelijk met 1-5. Sporting gaat zo voor de derde keer in vier jaar naar de groepsfase.

FC Kopenhagen had de heenwedstrijd met 1-0 verloren tegen Qarabag en moest de klus dus klaren voor eigen publiek. Federico Santander zette de Denen op voorsprong maar Dino Ndlovu scoorde op het uur die levensbelangrijke uitgoal. Kopenhagen moest nu twee keer scoren en deed dat een eerste keer via Andrija Pavlovic. Het bleef echter bij 2-1 waardoor Qarabag zich als eerste club uit Azerbeidzjan plaatst voor de groepsfase van de Champions League.

CSKA Moskou deed wat het moest doen tegen Young Boys Bern. De Russen hadden de heenwedstrijd in Zwitserland met 0-1 gewonnen en waren ook in de terugwedstrijd de beste ploeg. Doelpunten van Georgy Sjennikov en Alan Dzagojev zorgden voor de 2-0 zege en kwalificatie voor de groepsfase.