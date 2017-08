Depoitre viert debuut bij Huddersfield met overwinning in League Cup, ook Verlinden debuteert bij Stoke

Brussel - Huddersfield Town heeft zich woensdagavond geplaatst voor de derde ronde van de Engelse League Cup. Tegen derdeklasser Rotherham United won het niet zonder moeite met 2-1. Laurent Depoitre maakte zijn debuut voor de thuisploeg. Bij Stoke City maakte met Thibaud Verlinden nog een andere Belg zijn debuut.

Depoitre kwam nog niet aan spelen toe in de Premier League, maar in de League Cup kreeg hij wel een eerste basisplaats van coach David Wagner. De wedstrijd kon niet slechter beginnen voor Huddersfield toen Semi Ajayi de bezoekers uit Rotherham al in de eerste minuut op voorsprong bracht. Dankzij twee snelle doelpunten van Philip Billing (52.) en Joe Lolley (55.) in het begin van de tweede helft, bekert Huddersfield toch een ronde verder. Depoitre speelde de volledige wedstrijd en dwong de penalty af die Billing scoorde.

Stoke City kende voor eigen volk geen problemen met derdeklasser Rochdale. Het behaalde een 4-0 overwinning dankzij doelpunten van Joe Allen (16., 42.), Peter Crouch (29.) en Ramadan Sobhi (81.). De 18-jarige Thibaud Verlinden, zoon van ex-doelman Dany Verlinden, mocht na 70 minuten invallen bij Stoke en vierde zo zijn officiële debuut in de hoofdmacht.

Bij Burnley hadden ze Steven Defour niet nodig om derdeklasser Blackburn Rovers opzij te zetten. Bij het openingsdoelpunt was het Robbie Brady die Jack Cork (27.) bediende en bij het tweede en laatste doelpunt van de wedstrijd waren de rollen omgedraaid (45.+4). Defour kreeg rust en mocht op de bank blijven zitten.