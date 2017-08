Minister Homans gaat weer in de clinch met ambtenaren en weigert aanvullend pensioen toe te kennen

Vlaams minister van Ambtenarenzaken Liesbeth ­Homans (N-VA) gunt haar contractuele ambtenaren voorlopig geen aanvullend pensioen, omdat daar volgens haar geen geld voor is. “Vreemd, de federale regering kent wel een aanvullend pensioen toe”, zegt voorzitter Luc Hamelinck van ACV Openbare Diensten. Het is de tweede keer in een week tijd dat Homans in de clinch ligt met de ambtenaren.

“Deze legislatuur hebben we daar geen geld voor.” Zo heeft Vlaams minister van Ambtenarenzaken Liesbeth Homans (N-VA) de overheidsvakbonden laten weten dat er voorlopig geen aanvullend pensioen komt. Terwijl federale ­contractuele ambtenaren vanaf dit jaar wel een aanvullend pensioen krijgen, weigert Homans hetzelfde in te voeren voor hun Vlaamse collega’s.

Contractuelen hebben een pak minder pensioen dan vastbenoemde ambtenaren. Ze krijgen ‘maar’ een gelijkaardig pensioen als werknemers in de privé, behalve dan dat die laatsten almaar vaker een aanvullend pensioen krijgen, veelal via een groepsverzekering.

Vroeger werd dat opgevangen door die contractuelen later vast te benoemen en dan voor hun hele loopbaan een ambtenarenpensioen toe te kennen. Maar de federale ­regering heeft duidelijk beslist dat dit niet meer kan, en dat ambtenaren voor hun jaren als contractueel een werk­nemerspensioen krijgen.

Tegelijk opende pensioen­minister Daniel Bacquelaine (MR) de mogelijkheid die contractuelen een aanvullend pen­sioen te geven.

Luc Hamelinck (ACV). Foto: BELGA

De federale regering, die overigens afstapt van de vaste benoeming, geeft het goede voorbeeld en start daar dit jaar al mee. Maar Vlaanderen volgt dus niet. “Vlaams minister van Ambtenarenzaken Liesbeth Homans heeft de ambtenarenbonden laten weten dat ze daar deze legislatuur geen geld voor heeft”, zegt voorzitter Luc Hamelinck van ACV.

Extra berekeningen nodig

Volgens het kabinet-Homans komt het aanvullend pensioen er wel degelijk. Maar eerst zijn nog een reeks studies nodig. “Daarbij zullen ook de budgettaire consequenties in rekening gebracht moeten worden”, zegt woordvoerder Antoon De Bock.

“Federaal is dit dossier al maanden klaar. Ze hadden zich daar ook op kunnen voorbereiden”, reageert Luc Hamelinck. “Federale ambtenaren krijgen dat aanvullende pensioen nu al, ook de lokale besturen zijn ermee begonnen. Vlaanderen kan toch echt niet achterblijven voor zijn ambtenaren? Want gewoonlijk hebben Vlaamse ambtenaren net een beter statuut dan de ­federale.” Federaal is N-VA overigens net een groot voorstander van de aanvullende pensioenen.

Amper een week geleden lag Homans in Gent ook al in de clinch met de vakbonden over pensioenen: ze heeft er een stokje voor gestoken dat Gentse ambtenaren vastbenoemd raakten en nog snel met terugwerkende kracht een ambtenarenpensioen kregen, vóór dit wettelijk onmogelijk wordt.