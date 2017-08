Slachtoffers spectaculair ongeval Oostende doen emotionele oproep aan gevluchte én gewapende chauffeur

Oostende - Twee wapens in zijn bezit, rondrijdend in een gestolen wagen, onder invloed van drank en drugs en gecrasht na het omzeilen van een politiecontrole. Met als resultaat vier zwaargewonden. Pierre B., net 18 en ook net uit de instelling, kon wel redenen bedenken om op de vlucht te slaan voor de agenten. “Wees een man en ga je aangeven”, zegt de mama van de zwaargewonde Lara.

Als een jong crapuul. Als een ambetante gamin die op straat rondhangt en zijn leven laat bepalen door drie dingen: stelen, drinken, dealen. Zo kennen ze Pierre B. in het Henegouwse ­Le Roeulx, een stadje niet ver van La Louvière. Nochtans kwam hij op jonge leeftijd als adoptiekind in een deftig gezin terecht, met nog drie andere kinderen.

Maar de buren zijn duidelijk: “Het is altijd miserie geweest met die jongen. Hij gold hier jarenlang als schrik van de buurt. De politie is meermaals tussenbeide moeten komen. De laatste keer na een gevecht met zijn broer.” De laatste jaren bracht Pierre B. dan ook meer door in een instelling dan bij zijn adoptieouders.

Sinds een maand, hij is net achttien geworden, liet hij de instelling en het ouderlijk nest voor wat het was en verhuisde alleen naar een appartement in Bergen.

In bezit van twee wapens

Het is daar dat agenten ook gisteren op de uitkijk stonden in de hoop dat Pierre B. zijn schuilplaats zou hebben verlaten. Het Brugse parket liet echter weten dat hij nog altijd niet is aangetroffen en dat intussen een internationaal aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd. “Er is ook een onderzoeksrechter gevorderd. Alle zeilen worden bijgezet om de man te vinden.”

Dinsdag in de vroege ochtend crashte de jongeman met zeven inzittenden, onder wie vier Vlaamse liftsters, aan hoge snelheid in Oostende. Na de crash vluchtte hij weg, zonder zich ook maar een seconde te bekommeren om zijn zwaargewonde vrienden en twee van de vier lifsters. De passagiers bevestigen dat hij 160 km/u reed, en onder invloed was van drank en drugs. Bovendien, bevestigde het gerecht gisteren, reed hij rond in een in het Franse Valenciennes gestolen wagen. Een interne politienota maakt bovendien melding van twee vuurwapens, die ook in de gecrashte auto lagen. “Opgepast: de man is gewapend én dus gevaarlijk.”

Geen seconde bij bewustzijn

Slechts een van de vier zwaargewonden kon intussen verhoord worden. De Waalse Lara Blanchez (17) nog niet. Haar moeder, Magali Scattola, wijkt in een Oostends ziekenhuis geen seconde van haar zijde. “Lara’s beide benen zijn gebroken en ze is nog geen seconde bij bewustzijn geweest”, vertelt ze. De moeder begrijpt niet dat de chauffeur zo laf kon zijn na het ongeval. Haar raad voor Pierre B. is, net als de reacties op zijn eigen Facebookpagina gisteren, duidelijk. “Stap naar de politie, wees een man en geef je aan. Het is de enige oplossing. Hij moet zijn verantwoordelijkheid nemen en boeten voor zijn fouten.”