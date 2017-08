Vlaams slachtoffer aanslag Barcelona uit coma

Vera Renders, die ­vorige week zwaar­gewond raakte bij de aanslag in Barcelona, is de voorbije dagen uit haar coma ontwaakt. Dat werd ons gisteren uit goede bron bevestigd.

De ­lerares uit het Antwerpse Lippelo wordt in een ziekenhuis in Barcelona omringd door haar man en haar twee volwassen zonen. Spaanse dokters brachten haar eind ­vorige week in een kunstmatige coma ­omdat er door de klap vitale organen bleken geraakt.

De Vlaamse was amper enkele uren in Barcelona ­gearriveerd en net de Ramblas opgestapt toen ze slachtoffer werd van de terroristen. Een tweede ­Belgisch slachtoffer mocht afgelopen weekend het ziekenhuis verlaten. Zij raakte lichtgewond.

Dokters zeggen dat de lerares nog lang niet naar ons land gerepatrieerd kan worden. Eén landgenote, Elke Vanbockrijck (44) uit Tongeren, overleefde de ­aanslag vorige donderdagnamiddag niet.