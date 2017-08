Bedoeld om gewonde agent te helpen, nu schaamteloos nagemaakt

De politiebadge waarmee de aanslagen van 22 maart ­worden ­herdacht, wordt geplagieerd. “Een firma uit Luik laat ze namaken in Azië en ­verdient er hier stevig geld mee. We hebben een klacht ingediend en de ­namaak in beslag laten nemen.” Dat zegt Maxime Van Der Wilt, politieman in Brussel en voorzitter van de vzw Belgian Blue Line, die de badges als eerste uitbracht. “De opbrengst ervan was bedoeld voor politiemensen in nood.”

De badge werd ontworpen door Maxime Van Der Wilt na de aanslagen in Maalbeek en ­Zaventem, waarbij 32 doden en een paar honderd gewonden vielen. Ook een politieman raakte toen zwaargewond. “Om die collega te helpen hebben we toen de vzw Blue Line opgericht. We ­boden de badge te koop aan tegen 8 euro het stuk. Twintigduizend stuks zijn er inmiddels verkocht, aan agenten, militairen, brandweerlui en anderen. De opbrengst hebben we integraal aan de gewonde collega geschonken.”

De badge – met daarop Manneke Pis geborduurd die een lading dynamiet uitplast – viel ook in de smaak bij de Luikse firma Oritex. “Ze laten die badge namaken, ergens in Azië, en verkochten ze hier als officiële herdenkingsbadge. Onder meer de Luikse politieschool kocht een lading namaak. De opbrengst steekt de firma in eigen zak. Dat was niet de bedoeling.”

Daarom heeft de vzw een klacht ingediend. “We hebben copyright op die badge. Ik heb tijd en moeite gestoken in het ontwerp. Daarom hebben we een gerechtsdeurwaarder naar die firma gestuurd. Hij heeft er zo’n 50 stuks namaak in beslag genomen. Als de firma niet ­inbindt en niet onmiddellijk stopt met de verkoop van hun namaak, zullen we verder gaan.”

Fabrikant van politietextiel

Bij de firma Oritex – nota bene gespecialiseerd in textiel voor politie en andere veiligheidsdiensten – wil men niet echt reageren. “Het klopt dat er een onderzoek loopt. Maar we zeggen daar niks over zolang de zaak niet afgesloten is”, zegt eigenaar Richard Orinel. De zaakvoerder heeft de badge inmiddels wel al van de website afgehaald.

De vzw Blue Line laat nog weten dat de namaakbadge te herkennen is doordat ze een diameter van 9 centimeter heeft. “De echte badge is slechts 8,5 centimeter groot”, zegt Van Der Wilt.