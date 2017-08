Na 14 jaar maakt Studio 100 weer afleveringen van ‘Plop’

Veertien jaar na de laatste opnames komen er nieuwe afleveringen van Kabouter Plop. De reeks viert deze zomer zijn 20-jarig bestaan, en daarom vroeg VTM-Kzoom aan acteur Walter De Donder (57) om nog eens zijn ­kabouterkleren aan te trekken. Plop krijgt in Plop & Felle het gezelschap van een nieuw personage: zijn nichtje Felle, vertolkt door de 15-jarige Maxine Janssens. Zij was al te zien in de Studio 100-serie Kosmoo en werkte mee aan het ­toneelstuk #GekraaktDoorEigenNaakt, rond de gevolgen van sexting.

De nieuwe afleveringen zijn vanaf 2 september elk weekend te zien op VTM en VTM-Kzoom. Plop & Felle dient ook als opwarmer voor een gloednieuwe show waarmee de kabouters vanaf 27 januari doorheen Vlaanderen trekken. Ook het nieuwe personage Felle speelt daarin mee.

De allereerste aflevering van Kabouter Plop werd op 27 augustus 1997 uitgezonden bij VTM. Het kinderprogramma was meteen een groot succes, goed voor in totaal 295 afleveringen. De vaste cast ­bestond oorspronkelijk uit vier kabouters: Plop, Kwebbel, Lui en Klus. Die werd later aangevuld door Smul en Smal. Er kwamen in totaal tien bioscoopfilms, en in 2012 en 2013 werden nog enkele tv-specials gedraaid. In 2015 was er de spin-off Plop en de Peppers waarin Plop drie dieren aan zijn zijde kreeg. In het huidige ­jubileumjaar dook Plop al eens op naast ­Belgium’s got Talent-winnaars Baba Yega, die een remix maakten van de bekende Kabouterdans.