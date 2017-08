Voor het eerst slechts één Belgische club in groepsfase Europa League?

Als Club Brugge de groepsfase van de Europa League niet haalt, zal ons land voor het eerst sinds de invoering van de Europa League in 2009 slechts één club in de groepsfase afvaardigen: Zulte Waregem. ­Het wordt hoe dan ook een flinke terugval nadat ons land vorig seizoen nog met vier clubs in de EL vertegenwoordigd was.

Van de vorige acht edities was Club Brugge er overigens zes keer bij. Vorig seizoen ontbrak blauw-zwart, omdat het in de groepsfase van de Champions League speelde. In 2013-14 werd het in de voorronde uitgeschakeld door Slask Wroclaw.

Bij een Brugse uitschakeling zijn in het najaar ook nog maar twee Belgische clubs ­Europees actief: Anderlecht in de Champions League en Zulte Waregem in de Europa League. Met zijn tweetjes, dat is ook alweer van het seizoen 2008-09 geleden, toen Standard en Club Brugge in de UEFA Cup aantraden.