Anderlecht kent vandaag zijn tegenstanders in de Champions League: dit zijn de voorkeuren van spelers, trainer en bestuur

Bijna iedereen droomt van Barcelona of Real Madrid. Enkelen hopen op Juventus, Monaco of zelfs Maribor. Vanavond rond 18 uur volgt een groots moment voor Anderlecht. Dan kent paars-wit zijn tegenstanders in de poules van de Champions League. Het bestuur woont straks de loting bij, de spelers en technische staf kijken samen voor de televisie.

Het Anderlecht-bestuur, aangevoerd door voorzitter Roger Vanden Stock, zal vanavond nerveus heen en weer schuiven op de chique zitjes van het Monegaskische Forum Grimaldi. Na drie jaar zitten de Brusselaars weer tussen de allergrootste voetbalclubs ter wereld en paars-wit zit bij de loting zelfs in pot 3. “Daarom is de ideale groep voor mij: twee kleppers en een kleinere club”, aldus Vanden Stock. “Dan kunnen we ook hopen op Europese overwintering. We willen ons zeker laten zien in de Champions League.”

De president zou dus tekenen voor een poule met Bayern München, Manchester City en het Sloveense Maribor, maar zijn spelers zouden daar wellicht wat ontgoocheld over zijn. Velen van hen zijn ofwel supporter van Real Madrid of van Barcelona en willen liefst van al Ronaldo of Messi in de ogen kijken.

“Ik ben geboren in Parijs, maar zou veel liever Real Madrid loten dan PSG”, grijnst Sofiane Hanni. “Ik ben een grote fan van die club en zeker van Zinédine Zidane. Ik hield al van Zizou als speler, maar als coach is hij echt ongelofelijk. Alles wat hij aanraakt, verandert in goud.”

Leander Dendoncker is het daar niet mee eens. “Ik ben supporter van Barcelona. Van jongs af aan bekijk ik zowat al hun matchen. Zelfs toen ik als jongetje geen jota begreep van het Spaanse commentaar op de live streaming. Daarom zou het geweldig zijn nu al hun sterren te treffen, ook al is Neymar weg.”

Als het Barça of Real wordt, dan speelt er met Messi of Ronaldo voor het eerst sinds Luis Figo in 2001 nog eens een voetballer in het Astridpark die de Gouden Bal won. Een absolute wow-factor, maar toch probeert Sven Kums zijn ploeggenoten ook wat in te tomen. “Toen ik met Gent in de Champions League zat, heb ik quasi gebeden om Barcelona”, stelt Kums. “Uiteindelijk kwamen we in een groep terecht (met Zenit, Lyon en Valencia, nvdr.) waarin niemand er echt bovenuit stak en we overwinterden in de Champions League. Die beleving wil ik ook met Anderlecht meemaken. Geef mij dus maar een meer haalbare groep. Zonder Barcelona.” (grijnst)

Geen voorkeur voor Weiler

Zo zijn er nog een aantal jongens die hopen op andere teams om diverse redenen. Dennis Appiah hunkert bijvoorbeeld naar Monaco. Niet alleen omdat hij dan Youri Tielemans terugziet, maar omdat hij dan ook eens tegen zijn ex-club speelt in de stad waar hij een appartement heeft. Frank Boeckx prefereert een Engelse club, maar zijn lievelingsteam Liverpool is helaas onmogelijk omdat de Reds ook in pot 3 zitten opgedeeld. Massimo Bruno zet zijn zinnen dan weer op Juventus. “In onze familie zijn wel allemaal Juve-fans”, verklaart hij. “Maar het heeft ook te maken met het Heizeldrama. Mijn papa stond in 1985 op de tribunes en had heel veel geluk dat hij ongedeerd uit het drama kwam. Juve zou symbolisch zijn.”

Trainer René Weiler zegt dat het hem allemaal niet veel uitmaakt. Aangezien de kampioenen van de acht grootste Europese voetballanden in pot 1 zitten, komt er sowieso een monsterclub uit de trommel. Al zal de coach samen met zijn spelers vanavond toch met klamme handen voor het tv-scherm zitten.