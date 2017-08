Frank Vercauteren weigert job bij Egyptische topclub

Frank Vercauteren wordt geen trainer van de Egyptische topclub Zamalek. Onze 60-jarige landgenoot, sinds zijn ontslag in oktober bij het Russische Samara zonder werk, was al een tijdje in onderhandeling. Gisteren sloeg hij het aanbod definitief af, hoewel de voorzitter van Zamalek een dag eerder al verkondigde dat het rond was.

Een reden zou zijn dat er onvoldoende budget was om een uitgebreide Belgische staf mee te nemen. Vercauteren kreeg vier stafleden en was van plan om zijn zoon, die kinesist is, mee te nemen naar Egypte. Ook Glen De Boeck werd gepolst voor een plaatsje in de staf. Onder meer omdat Zamalek daar te weinig geld voor wilde uittrekken, sprongen de onderhandelingen af. Eerder haalden andere buitenlandse coaches – waaronder een Roemeen die liefst acht assistenten wou meebrengen – om dezelfde reden al hun neus op voor een Egyptisch avontuur.