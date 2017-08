Leko staat voor moeilijke keuze voor cruciale Europese match Club: Diaby of Vossen? Wij vergeleken beide goalgetters

Club Brugge moet scoren in Athene om zich te plaatsen voor de poules van de Europa League. De belangrijkste en moeilijkste keuze die trainer Ivan Leko moet maken, is wie er mee in de spits zal lopen: Diaby of Vossen. Tegen KV Kortrijk stonden ze allebei op het veld, maar door de terugkeer van goudhaantje Emmanuel Dennis moet Leko te rade gaan bij zijn orakel. Juist kiezen is triomferen, een foute keuze zal ongetwijfeld voer voor discussie opleveren.

VOSSEN

In de heksenketel van Athene kun je mannen van vele oorlogen gebruiken. Mannen zoals Jelle Vossen dus. 45 Europese duels en 20 goals, die ga je toch niet op de bank laten voor groentjes als Diaby of Wesley?

Vossen heeft bovendien het voordeel dat hij over een geheim wapen beschikt: de strafschop. Nu ja, ‘geheim’: de drie strafschoppen die hij in de competitie mocht trappen, zette hij allemaal om. En een ploeg die aanvalt, is veel in de zestien en dan kan de bal altijd wel eens op de stip belanden. Met een 0-0 weet je bovendien maar nooit of het op strafschoppen zal uitdraaien.

“Ik geloof niet dat als je nu nog snel even op strafschoppen traint, dat je dat dan beter zal kunnen”, klinkt het bij Vossen. “Je moet doen zoals ik: vanaf het begin van je carrière bezig zijn met strafschoppen en daar extra op oefenen. En dan nog... Of je een strafschop omzet, hangt nogal af van de omstandigheden. Ik heb genoeg ploegmakkers gekend die naar de stip wandelden en toen niet meer wisten wat ze moesten doen.” Bij Vossen zal dat in het broeierige Athene alvast niet het geval zijn.

Maar er zijn ook argumenten om te twijfelen aan de keuze voor Vossen. Vorige week werd de Limburger uitgespeeld als een soort verbindingspunt tussen het middenveld en snelle loper Emmanuel Dennis. Vossen haakte af en probeerde zijn maatje voorin zo snel mogelijk diep te sturen. Een aanpak die weinig succes opleverde. “We moeten deze keer onze momenten misschien beter kiezen”, aldus de spits. “We zijn naar hier gekomen om minstens één doelpunt te maken. En neen, we hebben niet speciaal getraind op afwerken. We hebben in het verleden al getoond dat we makkelijk de weg naar het doel vinden.”

Misschien tonen ze dat vanavond nog eens.

DIABY

Club Brugge moet de klus in negentig minuten klaren en Abdoulay Diaby is dit seizoen goed voor 1 goal om de 54 minuten. Einde discussie, toch?

Als Ivan Leko een goal wil, moet hij Diaby aan de aftrap brengen. Alleen is die keuze minder evident dan ze lijkt. In Kortrijk stond Diaby voor het eerst in 2017 aan de aftrap van een wedstrijd. Zijn vorige basisplaats dateert van 2 november 2016 toen hij na een teleurstellende eerste helft in de Champions League-match tegen FC Porto aan de rust werd gewisseld. Diaby werd vooral als invaller gebruikt. Europees scoorde hij nog nooit.

Diaby werd gekoppeld aan Jelle Vossen, maar de spits is misschien nog nuttiger in combinatie met Emmanuel Dennis, waarbij beide spitsen vrijgespeeld of diep gestuurd worden vanuit het middenveld.

“We zullen morgen (vanavond, nvdr.) zien wie er zal starten”, sprak Diaby gisteren. “Maar voor mij doet het alvast enorm veel deugd dat ik mijn vorm teruggevonden heb. Ik voel me goed, een beetje terug na eigenlijk nooit te zijn weggeweest.” Het ideale moment voor de Malinese goalgetter om eindelijk zijn eerste doelpunt op het ­Europese toneel te maken. “Goals maken is toch mijn specialiteit? (lacht) Dat zullen we toch moeten afwachten. Maar zolang ik geconcentreerd blijf en verder progressie blijf maken, heb ik er vertrouwen in.”

“Alles is mogelijk”, beseft hij. En dan heeft hij het zowel over het matchverloop tegen AEK Athene als over zijn eigen speelkansen.

Eén zekerheid heeft hij alvast wel: “We moeten durven aanvallen, want elke goal telt dubbel op verplaatsing. Dat is de oplossing. We zijn ook gewoon een ploeg die makkelijk scoort.”

En hij is – dit seizoen althans – een spits die makkelijk scoort. Misschien lukt het hem vanavond nog eens.