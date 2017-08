CLUBNIEUWS. Interesse van verschillende clubs in Anderlecht-spits, Perbet wil niet naar Antwerp

De kans bestaat dat Silvère Ganvoula (21) alsnog vertrekt bij Anderlecht. De Congolese spits zit momenteel in de tribune en ploegen als Antwerp en Waasland-Beveren hebben interesse om hem te huren. Ondertussen liet Jérémy Perbet verstaan dat hij niet naar de Great Old wil.

ANDERLECHT. Leent Anderlecht Ganvoula alsnog uit?

Ganvoula wil zelf voorlopig nog niet vertrekken uit Brussel en is het nog niet duidelijk of Anderlecht hem wel wil uitlenen. Als er straks nog een spits bij komt in het Astridpark, zal er een andere toch nog moeten vertrekken en Ganvoula kan rekenen op interesse van ploegen als Antwerp en Waasland-Beveren. Ook Hamdi Harbaoui en Isaac Kiesse Thelin behoren tot de potentiële vertrekkers, maar voor die laatste ligt dat ingewikkeld omdat hij gehuurd wordt van Bordeaux.

Als iemand in het Belgisch voetbal er toch nog in kan slagen om Ganvoula los te weken bij Anderlecht, is het wel Luciano D’Onofrio. De sportief directeur van Antwerp onderhoudt zoals geweten goede banden met Anderlecht-voorzitter Roger Vanden Stock en manager Herman Van Holsbeeck. Die laatste liet zich eerder in een interview met een Franstalige krant al ontvallen dat “een samenwerking met Antwerp tot de mogelijkheden behoort”.

Anderlecht doet er alles aan om de Sloveense spits Robert Beric (26) – de eerste keuze van Weiler – te lenen van AS Saint-Etienne. RSCA wil een huur met aankoopoptie zoals het deed met verdediger Uros Spajic, maar de Fransen staan er momenteel niet voor open en eisen 6 miljoen euro. Beric zelf probeert nu druk te zetten. “Anderlecht is onze eerste keuze”, zegt zijn makelaar Amir Ruznic. “Saint-Etienne wil nu niet verhuren, maar op het einde van deze transfermarkt kan dat snel veranderen.” Ondertussen begonnen de fans van Saint-Etienne wel een petitie om Beric – die er erg geliefd is – te houden.

Volgens Portugese bronnen is de deal rond Mile Svilar met Benfica gisteren voor 3 miljoen euro definitief afgerond.

ANTWERP. Perbet wil niet

Jérémy Perbet is een ander target van Antwerp, maar de Fransman wil niet naar Antwerp. The Great Old heeft Perbet op het oog om de blessures van spitsen William Owusu en Obbi Oulare op te vangen, maar zelf heeft hij weinig zin in een stap terug. Club Brugge staat wel open voor een mooi (huur)bod voor de spits en is bereid om mee te zoeken naar een oplossing.

Perbet kwam in het begin van de transferperiode over van AA Gent voor iets meer dan één miljoen euro, maar kwam na de heenmatch tegen Ba­saksehir op een zijspoor terecht. Hij speelde sindsdien geen minuut meer. Op het vliegtuig richting Athene zat hij niet.

CLUB BRUGGE. Aanwinst Decarli: “Ik ben er om het team aan titels te helpen”

Club-aanwinstSaulo Decarli sprak voor de camera van ClubTV voor het eerst sinds zijn transfer naar Brugge. De Zwitserse verdediger is erg opgetogen. “Club is de grootste ploeg in België en een grote club in Europa. Dit is een droom die uitkomt. Ik ben er om het team te helpen en titels en wedstrijden te winnen.”

“Ik kan op elke defensieve plek spelen, maar van nature ben ik een centrale verdediger”, aldus de Zwitser.

GENT. Supportersfederatie roept optot warm onthaal van spelersbus

Nadat de Gentse fans via de sociale media een “rodekaartenactie” hadden gelanceerd naar aanleiding van scheidsrechterlijke beslissingen die AA Gent zouden hebben benadeeld, besliste de Gentse Supportersfederatie om een alternatieve, meer positief geïnspireerde actie op het getouw te zetten. Alle fans van AA Gent worden opgeroepen om zondagmiddag om 16.15 uur aan de Ghelamco Arena, waar de Buffalo’s om 18 uur Anderlecht partij geven, te verzamelen om de Gentse spelersbus een warm welkom te geven als teken van steun en vertrouwen.

KV KORTRIJK. Kage en Verboom trainen voluit

Bij KV Kortrijk is bijna iedereen inzetbaar. Kageheeft geen last meer van de trap die hij op zijn voet kreeg tegen Club Brugge. Net als Verboom traint hij weer voluit mee. Enkel Ivanof is niet fit. Coach Yannis Anastasiou kan dus bijna op zijn volledige kern rekenen tegen Moeskroen. De Griek had voor het seizoen een doel gesteld: hij wilde tegen de interlandbreak 7 of 8 punten op 15 hebben. Kortrijk heeft er nu al zes, dus met een zege of gelijkspel tegen Moeskroen haalt Anastasiou zijn doel.

KV MECHELEN. Knieblessure voor Jubitana

De spelers die dinsdag matchritme opdeden tegen Sint-Niklaas (2-1-verlies) combineerden gisteren een uitlooptraining met een deel van de normale groepstraining. Denzel Jubitana kwam dinsdag niet in actie door een knieblessure. De jonge middenvelder blesseerde zich vorige week in een botsing op training waardoor hij een geknelde kniepees opliep. Net als bij Pedersen (adductoren) wordt zijn inactiviteit geschat op twee tot drie weken.

OOSTENDE. Beloften in extremis gelijk tegen Essevee

De beloften van KV Oostende speelden in extremis gelijk tegen Zulte Waregem, waar Gertjan De Mets in de basis stond. In een kansarme eerste helft bleef het nog 0-0, maar na de rust zette Essevee het veldoverwicht om in een voorsprong toen Brym de 0-1 voorbij een kansloze Dutoit kon schieten. In een chaotische slotfase voerde KVO de druk op. Dat resulteerde in een penalty, want de bal ging plots op de stip na een haakfout op Van Der Heyden. Mambabua zette de penalty om: 1-1. Van de A-kern deden Ozkan, Dutoit en Ndenbe mee.

STVV. Begeerde Pirard tekent nieuw contract tot 2020

Doelman Lucas Pirard zei twee weken geleden nog ‘neen’ tegen een nieuw contractvoorstel bij STVV. Maar intussen kwam de club over de brug, want de Luikenaar zette gisteren zijn krabbel onder een verbintenis tot 2020.

STVV heeft opnieuw enkele jonge goudhaantjes in de kern die met argusogen gevolgd worden door andere clubs. Lucas Pirard is er één van. Hij stond tot gisteren – en staat wellicht nog steeds – hoog op het verlanglijstje van AA Gent. Maar Pirard liet al eerder verstaan dat hij de speelzekerheid bij STVV verkiest. Ooit wil de doelman terug naar Standard, “maar nu is dat te vroeg”.

STVV bleef niet bij de pakken zitten toen Pirard twee weken geleden een nieuw voorstel nog weigerde. Financieel was er voor de Luikenaar te weinig verschil met zijn vorige overeenkomst. Maar tot een ongelukkige Pirard liet STVV het dus niet komen. De club stak een tandje bij en een deal werd geofficialiseerd.

Pirard ligt daardoor een jaar langer onder contract dan in de vorige verbintenis. Of hij ook daadwerkelijk tot 2020 Kanarie blijft, valt natuurlijk af te wachten. Op korte termijn blijft Pirard wellicht op post. Op langere termijn zullen de clubs meer en meer aan zijn mouw trekken als hij op hoog niveau blijft presteren. Maar door de verbintenis tot 2020 zal ook STVV wel varen bij een eventueel vertrek in de toekomst.

ZULTE WAREGEM. Eventueel vertrek Cordaro of Reichert voor eind augustus

De groep kreeg gisteren vrij. Revaliderende spelers zoals Bala, Madu, Castagnos en Severin kwamen wel trainen. Sommigen, zoals Olayinka, werkten vrijwillig een individuele training af. Het ziet ernaar uit dat een eventueel vertrek van Cordaro of Reichert iets voor de slotdagen van de maand wordt. Vandaag en morgen wordt er in de voormiddag getraind. Vrijdag bekijken de spelers in groep de loting van de Europa League. Het hele bestuur woont in Monaco de loting bij. Voor de Europese thuismatchen is een businessformule uitgewerkt.