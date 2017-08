“PSG verbaast opnieuw met tweede monstertransfer”

Het ziet ernaar uit dat PSG na de recordtransfer van Neymar nog een monstertransfer gaat realiseren. De betrouwbare Franse sportkrant L’Equipe meldt immers dat de Parijzenaars een akkoord hebben met AS Monaco over een transferbedrag van 150 miljoen euro voor de amper 18-jarige spits Kylian Mbappé. Daarnaast zouden de Monegasken ook nog een PSG’er in ruil krijgen, al moet één van het trio Julian Draxler-Javier Pastore-Lucas Moura een oversteek naar het prinsdom dan wel zien zitten.

Mbappé is de nieuwe sensatie van het Franse voetbal. Hij debuteerde op zestienjarige leeftijd al bij AS Monaco en gooide vorig seizoen hoge ogen door maar liefst 26 keer te scoren voor de club van Youri Tielemans over alle competities, waarvan ook zes doelpunten in de Champions League. Hij kwam ook voor de eerste keer in actie voor de Franse nationale ploeg.

PSG verbaasde enkele weken geleden al de voetbalwereld door zomaar eventjes de opstapclausule van de Braziliaan Neymar bij Barcelona te lichten. Die bedroeg 222 miljoen euro, meer dan een verdubbeling van het transferrecord tot dan. Mochten ze ook Mbappé naar de Franse hoofdstad kunnen lokken, zal die dus de tweede duurste speler aller tijden worden.

Dolberg als opvolger van Mbappé?

Monaco zou overigens al weten hoe ze het geld zouden willen besteden. Mocht Mbappé vertrekken bij Monaco, gaat de Franse kampioen van afgelopen seizoen voluit voor Ajax-aanvaller Kasper Dolberg. Dat schrijft de Nederlandse krant De Telegraaf. Volgens hen zou Monaco meer dan 50 miljoen euro veil hebben voor de 19-jarige Deense spits, die vorig jaar 23 keer scoorde voor de Amsterdammers.

Dolberg zou zo de duurste uitgaande transfer ooit kunnen worden bij Ajax, al zou de verliezende finalist van de Europa League voorlopig niet happig zijn hun goudhaantje te laten vertrekken.