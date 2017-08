Kraantjeswater in horeca kost drankencentrales elk jaar 20 miljoen euro

Van alle nieuwe horecazaken in ons land kiest volgens producent AquaPro nu al 60 procent voor gefilterd kraantjeswater in plaats van de klassieke flessen mineraalwater van de bekende merken. Het kost de drankenhandelaars naar eigen zeggen 20 miljoen euro per jaar. Dat bericht Het Laatste Nieuws.

Steeds meer restaurants filteren zelf leidingwater om dat - vaak aan dezelfde prijs als flessenwater - te serveren in een karaf. “Uit een rondvraag bij onze leden blijkt dat elke handelaar jaarlijks 6.000 bakken mineraalwater minder verkoopt”, zegt Gilles Vandorpe van FEBED, de Belgische federatie die 630 drankenhandelaars vertegenwoordigt, goed voor 5.360 voltijdse werknemers en een jaarlijkse omzet van 1,638 miljard euro. “Vroeg of laat zal dat een invloed hebben op de rendabiliteit en de tewerkstelling in onze sector.”

Vandorpe stelt zich verder vragen bij de prijzen die worden aangerekend. “Vaak zijn die net zo hoog als voor mineraalwater of zelfs duurder, terwijl het toch maar om behandeld leidingwater gaat.” Welk water op tafel staat, wordt niet altijd vermeld op de kaart.

Danny Van Assche van Horeca Vlaanderen heeft zijn bedenkingen bij de noodkreet van FEBED. “Veel Belgen zweren nog altijd bij flessenwater, dus ik zie het probleem niet. Bovendien hoeven de drankenhandelaars zich eigenlijk niet te moeien met de keuze van de restaurateur. Zolang hij hierover duidelijk communiceert, is er niets aan de hand. Heel wat restaurants serveren de twee en dan is het aan de klant om te beslissen.”