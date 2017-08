Eind augustus, het moment voor Floralux om de eerste kerstballen in de rekken te leggen

Moorslede - Wie nu al tuk is op het inslaan van kerstdecoratie, kan daarvoor terecht in Floralux in Dadizele (Moorslede). Naar goede gewoonte pakt het tuin- en decoratiecentrum altijd aan het einde van de zomer uit met hun kerstartikelen. Floralux merkt jaar na jaar dat er vroeg op het seizoen al heel wat interesse is.

Naar goede gewoonte vinden consumenten de eerste kerstartikelen in Floralux. Ondernemersorganisaties hebben daar hun bedenkingen bij maar het tuin- en decoratiecentrum volhardt. Een bewuste keuze. “Heel wat klanten zijn reeds op zoek naar de trends voor deze winter. Wij staan graag als eerste in de rij om reeds een tipje van de sluier te lichten.” aldus Valerie Watteyne, verantwoordelijke van de kerstafdeling.

“Bovendien is dit voor ons het topmoment van het jaar, we krijgen de ruimte en de vrijheid om onze creativiteit de vrije loop te laten, wij zien dit als één fantastisch grote teambuilding.” De Floralux Christmas Village wordt dit jaar 1.500 vierkante meter. Het eerste deel opent zaterdag.

Toch is dit vroeg aanbod niet zo vreemd. Heel wat steden en gemeenten, maar ook horeca en handelaars, die willen investeren in versiering gaan nu al op zoek om ideeën op te doen. Sommige groothandels bieden zelfs het hele jaar door kerstartikelen aan. Een verbod op de verkoop van kerstdecoratie zo vroeg op het jaar bestaat niet. Er is wel een code rond de reclameperiode. Ondernemersorganisaties zien liever dat de verschillende commercieel interessant periodes elkaar netjes opvolgen, zodat het momentum behouden blijft.

Uiteindelijk bepaalt de consument zelf of hij al zo vroeg kerstartikelen wil inslaan. Voor hen geeft Floralux al enkele tips mee. “Een algemene trend in decoratie is het teruggrijpen naar de natuur, dit uit zich in botanische prints, levend groen in het interieur en het gebruik van natuurlijke materialen. Het hoeft ook allemaal niet zo afgelijnd te zijn, ‘mix en match’ is het motto voor wie van decoreren houdt. Een combinatie van verschillende materialen en structuren zoals hout, metaal en textiel maken je interieur net dat tikje interessanter”, aldus Fien Ternest, marketingmanager.