Hoger minimumpensioen vanaf september 2017

Goed nieuws: de pensioenen voor werknemers en zelfstandigen gaan vanaf september de hoogte in. En ook het loonplafond wordt verhoogd met 1,7%.

Het minimumpensioen voor een alleenstaande met een volledige loopbaan zal voortaan 1.212,45 euro bedragen, vanaf 1 september 2017. Voor een zelfstandige komt dit overeen met een verhoging van meer dan 150 euro/maand. Voor een werknemer bedraagt deze verhoging bijna 90 euro/maand.

Ook de Inkomstengarantie voor Ouderen (IGO) wordt verhoogd, met 0,9%. Gepensioneerden met beperkte financiële middelen die samenwonen krijgen voortaan 708,03 euro uitkering (in plaats van 701,72 euro), alleenstaanden ontvangen vanaf 1 september 2017 precies 1.062,05 euro (in plaats van 1.052,58 euro).

En ook het vakantiegeld van zo’n 1,95 miljoen gepensioneerde werknemers gaat omhoog, met 2,25% om precies te zijn.

Veelverdieners profiteren mee

Alsof dat nog niet genoeg is, wordt ten slotte ook het loonplafond verhoogd met 1,7%, iets waarvan vooral mensen met een hoog loon (en later pensioen) zullen profiteren. Verdien je meer dan het loonplafond, dan haal je uit die extra inkomsten geen bijkomende pensioenrechten. Grootverdieners pakken voortaan dus meer mee naar later.

