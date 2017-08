Hij had een hilarische conversatie met de dief die de iPhone van zijn zusje stal. En dan moest het beste nog komen

Een middelbareschoolleerling die de hele zomer had gewerkt om een iPhone te kunnen kopen, was diep teleurgesteld toen het toestel na een week al gestolen werd. Gelukkig schoot haar broer in actie voor een hilarische conversatie met de dief én een verrassend positieve afloop.

“Mijn zusje heeft heel de zomer gewerkt om een iPhone te kunnen kopen, en dan wordt hij gestolen”, legt de broer uit op de afbeeldingensite Imgur. “Ze had de Zoek iPhone-app niet geactiveerd, dus hebben we hem als gestolen opgegeven.”

“Maar zaterdag kreeg ik plots dit berichtje van een vreemd nummer. Ik belde snel met mijn zusje om er zeker van te zijn dat zij het niet was en effectief: het was iemand die door haar contacten aan het bladeren was om te vissen naar haar wachtwoord.”

In de conversatie is duidelijk te lezen hoe de dief naar de wachtwoordcombinatie hengelt om zo het gestolen toestel ten volle te kunnen gebruiken.

Maar dan besluit de broer het verhaal wat mysterieuzer te maken.

“Ben je boos?”, vraagt de dief als het antwoord even op zich laat wachten.

“Wel, je hebt ons wel met al het werk achtergelaten. We hebben het je-weet-wel moeten nemen en een kuil moeten graven die driemaal dieper was dan gepland. Dat heeft even geduurd.”

“Ik ben nu niet op kantoor. Ik dacht dat ik het wachtwoord hier had. De baas heeft je wachtwoord en heeft Zoek iPhone geactiveerd, dus als hij te weten komt dat je jezelf vergrendeld hebt, kan ik je niet meer verdedigen.”

“De baas heeft me net gebeld... En ik heb het hem moeten vertellen. Je staat er alleen voor. Ik kan niet veel zeggen, maar begraaf het koffertje ergens op een plaats die jij alleen kent. Er zit genoeg in om het zes maanden uit te houden. Je weet toch nog wel waar je het koffertje hebt gelegd?”

De dief vraagt nog even of hij aan het grappen is, maar de broer blijft doodserieus. “Je moet je haasten, want je weet hoe snel hij je kan terugvinden. Ga dat koffertje zo snel mogelijk halen!”

“Dit is mijn telefoon niet”, bekent de dief, “dus ik ben ermee weg, naar North Dakota.”

“Nee, daar zit de baas!” waarschuwt de broer. “Hij gaat je meteen terugvinden. Waarom maak je zulke slechte beslissingen? Je weet toch wat er met Vince is gebeurd.”

“Oké, dan ga ik naar Florida.”

“Het is jouw begrafenis. Ik kan je niet meer helpen. Haal het koffertje. Het is je enige hoop.”

“Dit is een grap”, antwoordt de dief.

“Dat gaat hij niet geloven. Ik kan niet blijven sturen. Red je leven.”

“Er is een echte serieuze slechterik die je kan traceren. Dus ik raad je aan om de telefoon gewoon bij het dichtstbijzijnde politiekantoor binnen te brengen. Dit is geen grap. Je leven is in gevaar.”

Even later krijgt zijn zusje een e-mail die ze echt niet had verwacht. Haar telefoon is binnengebracht bij een politiekantoor in de buurt.

En de dief, die is ongetwijfeld blij dat hij nog leeft en de baas hem niet heeft kunnen traceren.