Ajax dokt 7,5 miljoen voor verdediger van 19

Ajax heeft zich versterkt met de Oostenrijkse verdediger Maximilian Wöber. De 19-jarige Wöber komt voor naar verluidt 7,5 miljoen euro over van Rapid Wenen. Wöber ondertekende een vierjarig contract in Amsterdam, tot medio 2021.

De Oostenrijkse verdediger stond al geruime tijd op de radar bij Ajax. Hij kreeg eerder dit jaar een rondleiding in Amsterdam, maar toen besloot Wöber nog om bij Rapid Wenen te blijven, omdat hij daar zeker was van een basisplaats. Toen het vertrek van Davinson Sánchez zich onlangs aandiende bij Ajax, kwam directeur spelerszaken Marc Overmars terug bij Wöber. De Oostenrijker moet het gat opvullen dat is ontstaan nu Sánchez voor 42 miljoen euro naar Tottenham Hotspur is vertrokken.

Wöber mag zich volgende week voor het eerst melden bij de nationale ploeg.