Ex-wielrenner die vorig jaar nog medaille won op Spelen opgepakt als drugsdealer

De 28-jarige voormalige wielrenner Jack Bobridge is woensdag gearresteerd door de politie in zijn thuisland Australië op beschuldiging van het dealen van drugs. Bobridge moest eind vorig jaar een punt achter zijn carrière zetten omwille van een gewrichtsontsteking. Op de Olympische Spelen van vorig jaar pakte hij nog een zilveren medaille in de ploegenachtervolging.

Ex-profwielrenner Bobridge werd woensdag door de lokale politie in zijn thuisland gearresteerd. Hij wordt ervan beschuldigd grote hoeveelheden van de illegale partydrug MDMA verkocht te hebben in verschillende steden en over een tijdsduur van verscheidene maanden. Bobridge werd ontmaskerd door een grote undercoveroperatie van de Australische politie waarbij maar liefst 61 personen aangehouden werden.

Bobridge is niet zomaar de eerste de beste. De Australiër werd twee keer wereldkampioen in de ploegenachtervolging en één keer individueel. Hij deed ook meermaals mee aan de Olympische Spelen, goed voor twee zilveren medailles. Amper een jaar geleden stond hij nog te pronken op het podium in Rio. Eind vorig jaar maakte Bobridge evenwel bekend dat hij op 27-jarige leeftijd al een punt moest zetten achter zijn carrière doordat hij te veel last had van artritis, een gewrichtsontsteking.