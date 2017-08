Vijf kapseltrends voor de herfst

Kendall Jenner, Bella Hadid en Selena Gomez: ze lieten hun lange lokken allemaal kortwieken en zijn daarmee on trend voor de herfst, want kortere coupes zijn razend populair. Dat zegt ook BV-kapper Jochen Vanhoudt van Clientology.

“We zien dit najaar heel veel bobs en lobs, dat laatste kapsel is een bob tot op schouderlengte. Ook Astrid Coppens heeft sinds kort een kortere coupe”, zegt Jochen. “Het voordeel hiervan is dat je het zowel strak als met krullen kunt dragen. Dat laatste zie ik steeds vaker: de beachwaves maken het komende seizoen plaats voor een glamoureuze krul er hoogte van de punten. Het haar op de kruin mag gladder. Mag het iets stoerder zoals Selena Gomez? Steil je haar en draag het in een middenscheiding”, klinkt het.

Kendall Jenner, Selena Gomez en Astrid Coppens Foto: IG / PN

My Pony

De froufrou is ook terug van nooit helemaal weggeweest. “Die van Dakota Johnson, bijvoorbeeld, start hoog en valt breed op het voorhoofd”, klinkt het. Zelfs een lange pony past bij een korte coupe zoals die van model en actrice Cara Delevingne. Te bang om ervoor te gaan omdat het lang duurt voordat een froufrou weer onzichtbaar is? Dan kun je ook voor een vals exemplaar gaan om vast te klikken zoals topmodel Bella Hadid”, zegt Jochen.

Dakota Johnson, Bella Hadid, Cara Delevingne Foto: IG/PN

Krullenbol

Nog een enorme trend: krullen. “Krullen zijn overal, in elk magazine zie je wel een model met weelderige krullenbos. En dames dragen ze met trots. Zelfs een froufrou knippen in een krullend kapsel kan om het nog dat tikje ondeugender te maken. Let wel: maak dat de kapper je froufrou knipt als de natte haren tot aan de mond komen. Droog is de pony dan zeker niet te kort en komt hij tot net boven je wenkbrauwen.”

Tatyana Beloy, Zendaya, Beyoncé Foto: IG/PN

Extreem kort

Lang haar inkorten is hip, maar extreem korte coupes zijn dat ook. “Ook hier is Cara Delevingne, die haar lokken moest afscheren voor een filmrol, een trendsetter. Ze houdt het vaak glamoureus door een accessoire te dragen”, zegt de kapper. Veel bekende actrices volgden intussen haar voorbeeld, onder wie Kate Hudson en Kristen Stewart . Ook in ons land is een gemillimeterd kapsel hip, denk maar aan Noëmie Wolfs, Cara Van der Auwera en Marisa Papen.

Au naturel

Wat opvalt bij elke trend? De natuurlijke haarkleur. “Er zitten weinig extremen in. Dames kiezen wel vaak voor een extra levendig kapsel en gaan voor een licht ombre-effect. Daarbij worden de puntjes zeer subtiel enkele tinten lichter gemaakt.”