Waarom u moet kijken naar “Icarus”, de straffe dopingdocumentaire op Netflix

Geen enkele sportdocumentaire zal dit jaar meer stof doen opwaaien dan Icarus, de docu van Bryan Fogel over het door de Russische staat georganiseerde dopingbeleid van de jaren ‘60 tot nu. Fogel was vanop de eerste rij getuige van het grootste dopingschandaal van de afgelopen decennia en verpakte zijn verhaal in een soort spannende complotthriller.

Het kost enige moeite om te begrijpen waar ‘Icarus’ naartoe wil: de film begint immers niet als een speurtocht naar Russisch dopingmisbruik, maar als het verhaal van een Amerikaanse documentairemaker/amateur-wielrenner die – in de nasleep van de affaire-Armstrong – wil uitzoeken hoe makkelijk het is om de anti-dopingautoriteiten voor de gek te houden.

Dat doet Bryan Fogel door voluit dopingproducten te nemen in de aanloop naar de “Haute Route”, een wedstrijd die zichzelf omschrijft als “ ’s wereld meest prestigieuze rittenkoers voor amateur-wielrenners”. Het plan: zijn eigen tijd van het jaar daarvoor verpulveren terwijl hij de dopingtests lachend omzeilt. De maker als onderwerp van zijn eigen documentaire: “Supersize Me” voor de sportliefhebber, zeg maar.

Hij maakt daarvoor gebruik van een team experts, dopingjagers die zelf hun twijfels hebben bij het nut van hun dagelijkse arbeid. Zij brengen hem in contact met Grigory Rodchenkov, de eccentrieke directeur van het Russische nationale anti-dopinglab in Moskou. En dáár begint de pret...

Grigory Rodchenkov en Bryan Fogel

Rodchenkov gooit zichzelf met veel overgave in zijn zoektocht naar gaten in het anti-dopingnet. Verdacht veel voor het hoofd van een gerespecteerd laboratium. Zo veel dat hij zelfs de urine van Fogel door de luchthavencontroles naar Rusland smokkelt om de stalen beter te kunnen bestuderen. De man is grappig. De man is charismatisch. En de man vertelt al lachend voor de camera dat hij dezelfde methodes in het verleden gebruikte om Russische atleten aan medailles te helpen tijdens de Winterspelen in Sochi.

Maar als enkele maanden later de Duitse televisiezender ARD (op basis van de getuigenis van RUSADA-werknemer Vitaly Stepanov en zijn echtgenote, de atlete Yuliya Stepanova) een documentaire uitzendt waardoor zijn rol wereldwijd bekend raakt, is het geen lachende maar een panikerende Rodchenkov die zijn nieuwe vrienden in Amerika belt om hulp. De man vreest voor zijn leven, vlucht met de hulp van de documentairemakers naar de Verenigde Staten, en bezorgt Fogel zo ongewild een zitje op de eerste rij voor het grootste dopingschandaal van de laatste decennia.

Rodchenkov wordt klokkenluider, en toont tot in onwaarschijnlijk detail hoe het hele Russische staatsapparaat betrokken was bij een dopingapparaat dat de Olympische Spelen van 2012 in Londen en de Winterspelen van 2014 in Sochi tot een farce maakte. Het héle Russische staatsapparaat, lees: tot Vladimir Poetin toe.

De man doet haarfijn uit de doeken hoe urinestalen van mogelijk positieve Russische atleten in Sochi werden verwisseld met behulp van een geheime kamer bemand door de opvolger van de KGB, de geheime politie. Een verhaal dat u misschien bekend in de oren klinkt, want het was het meest spraakmakende aspect uit het McLaren-rapport, dat ertoe leidde dat Russische atleten niet mochten deelnemen aan de Spelen in Rio. Logisch: Rodchenkov en de duizenden documenten op de harde schijven die hij uit Rusland smokkelde, waren de belangrijkste bron van McLaren.

En het houdt niet op: “Dit is een spreadsheet met de naam van elke Russische atleet die ervan gebruik maakte”, aldus Rodchenkov op een vergadering met ontzette WADA-werknemers. “En welke producten elke atleet nam, inclusief de nummers van hun urinestalen tijdens de Spelen.” Dr. Christiane Ayotte, de gerenomeerde directeur van het anti-dopinglab in het Canadese Montreal luistert ontzet toe. “Wanneer Christiane teruggaat naar haar lab en de B-stalen correct analyseert, zal blijken dat die allemaal positief zijn. We hebben het bewijs voor Londen, we hebben het bewijs voor Peking. Dit gaat terug tot 1968.” De bikkelharde conclusie: “Er werd nooit aan anti-doping gedaan in Rusland. In alle sporten. Ooit. Punt.”

Rodchenkov is ook kritisch voor de rol van WADA: niet dat het Wereld Anti-Doping Agentschap volgens hem deel uitmaakt van het complot. Misschien nog pijnlijker: hij meent dat het orgaan “van toeten noch blazen weet”. Aldus Rodchenkov: “Het hele systeem is in feite een grap. Het gevecht van de anti-dopingbeweging komt neer op het blinde geloof in een Goddelijk Opperwezen. WADA is als een religie, en je kan er niet aan ontsnappen.”

De man krijgt ook bijval van zijn collega’s. Zijn voormalige Australische tegenhanger Richard Ings liet al noteren: “De enige mensen die we pakten waren de arroganten, zij die zelfvoldaan waren, of de dommeriken die de supplementen die ze namen niet controleerden.” Volgens Ings is het hele anti-dopingsysteem immers gebouwd op de premisse dat dopingjagers en de organen die ze bevolken automatisch het juiste zullen doen. “Het systeem is grotendeels gebouwd op blind vertrouwen. En dat is een dwaasheid gebleken.”

Voor de slechte verstaander: geconfronteerd met deze onthullingen antwoordt Don Catlin, stichter van het Amerikaanse anti-dopinglab op de vraag of het WADA vandaag in staat is om dopinggebruikers te betrappen simpelweg met “No.” Ofwel: “Kijkers zijn jarenlang bedrogen.”

‘Icarus’ probeert dat bijzondere complex verhaal terug te brengen tot een spannende thriller. Met wisselend succes. Als Rodchenkov zegt dat “wie de waarheid vertelt, vernietigd zal worden”, zie je de angst in zijn ogen. Als een oud-collega plots sterft aan een ‘hartaanval’ weet je wel beter. In de woorden van Rodchenkov: “Mijn vriend schreef een boek. Het is gevaarlijk om boeken te schrijven in Rusland. ... We spelen het gevaarlijkste spel in de geschiedenis van de sport.” En als president Poetin spreekt over “de verrader wiens naam ik zelfs al vergeten ben” en “de verantwoordelijkheid moet persoonlijk en absoluut zijn”, wordt het je koud om het hart.

De andere kant van de medaille is de sympathie die je – net als Bryan Fogel – daarom voelt voor Rodchenkov: de maker wordt ongewild deel van het verhaal, en vertegenwoordigt zijn intussen ondergedoken kompaan zelfs in vergaderingen met anti-dopingvertegenwoordigers uit de hele wereld. De band tussen Fogel en Rodchenkov is op dat moment al zo nauw dat de Amerikaan de Rus ronduit afschildert als een slachtoffer.

Vraag is of dat terecht is: Fogel is zo amicaal met zijn charismatische onderwerp dat hem ontgaat hoe dubbelzinnig de rol van zijn Russische maat is: soms toont die berouw voor zijn daden, maar vaker vindt die zijn methodes om vals te spelen gewoon ronduit grappig en goed gevonden (“Wij zijn goede valsspelers, hoor!”). Maar dat verandert niets aan de inhoud van deze film: dit is een uitermatige krachtig j’accuse aan het Russische (én het wereldwijde) anti-dopingbeleid.

‘Icarus’ is momenteel beschikbaar op Netflix