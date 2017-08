ISIS dreigt met nieuwe aanslagen in video: “We zullen Spanje deel van ons kalifaat maken”

In pas vrijgegeven propagandavideo’s prijst Islamitische Staat (ISIS) hun “broeders” die vorige week de aanslagen pleegden in het Spaanse Barcelona en Cambrils. De terreurorganisatie riep ook op tot “meer aanslagen” en beloofde “om Spanje een deel van het kalifaat te maken”.

Hoewel ISIS nog niet officieel de verantwoordelijkheid heeft geclaimd voor de aanslagen in Barcelona en Cambrils publiceerde de terreurorganisatie vorige week toch een statement waarin de daders “soldaten van het kalifaat” genoemd werden. In een pas verschenen propagandavideo - verspreid door Amerikaanse terreurwatcher SITE - gaat het over “onze broeders”.

In nog een andere video bedreigt een ISIS-militant alle “Spaanse christenen”. “Als Allah het wil zal Al-Andalus (Spanje, nvdr.) opnieuw grondgebied worden van het kalifaat”, aldus de Spaans sprekende jihadist met strijdersnaam Abu Lais Al Qurdubi. “Als je het land van de ongelovigen niet kan verlaten, doe dan de jihad waar je bent”, klinkt het nog. “Laat ons nooit het bloedvergieten en alle moslimslachtoffers van de Spaanse Inquisitie vergeten. Wij zullen die barbarij van toen en nu wreken.”

De jihadist - die duidelijk herkenbaar in beeld komt - is volgens politiebronnen de 22-jarige Muhammed Yasin Ahram Perez uit Cordoba. Zijn vader Abdelah Ahram zou al in het Marokkaanse Tanger in de cel hebben gezeten wegens radicalisme.

1) Breaking: 5 days after #BarcelonaAttack, ISIS releases a video praising attackers and urging for more attackshttps://t.co/GsnSvPxXvn pic.twitter.com/kk2BZP3muv — Rita Katz (@Rita_Katz) 23 augustus 2017

2) The video features 2 #ISIS fighters speaking Spanish. This is first time #ISIS featured Spanish-speaking fighters in its official media. pic.twitter.com/L8IM0WGIGe — Rita Katz (@Rita_Katz) 23 augustus 2017

Donderdagnamiddag 17 augustus rond 17 uur reed Younes Abouyaaqoub in op een mensenmassa op de Ramblas in Barcelona en later op de avond raasden leden van dezelfde terreurcel in een Audi A3 over de promenade van badplaats Cambrils. Bij de twee aanslagen zouden in totaal 15 doden en meer dan 120 gewonden vallen.

Van de twaalf leden uit de terreurcel werden er vier opgepakt, de andere acht kwamen om het leven. Geen enkele van de gearresteerde verdachten of omgekomen daders stond bekend bij de politie voor terreurgerelateerde feiten. Sommigen waren wel bekende criminelen.