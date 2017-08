Fransen vallen van hun stoel: dit verdiende de visagiste van Macron

26.000 euro, dat bedrag heeft de visagiste van Emmanuel Macron op drie maanden tijd verdiend voor het verzorgen van de toekomstige president. De veertigjarige Natacha M. volgde Macron op al zijn verplaatsingen tijdens zijn presidentscampagne. Zijn voorganger, François Hollande, gaf echter nog meer uit om er op elk moment vlekkeloos uit te zien. Hij had in tegenstelling tot Macron een vaste visagiste in dienst.