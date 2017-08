TRANSFERGERUCHTEN. Premier League-team heeft 9 miljoen veil voor Engels, Barcelona heeft bijna beet

Het aftellen is begonnen. Binnen een week sluit de transfermarkt onherroepelijk de deuren. Enkele clubs willen nog op het laatste moment toeslaan, enkele spelers hopen nog op een transfer. Zo zou de Engelse eersteklasser Stoke City ruim negen miljoen euro over hebben voor Club Brugge-verdediger Bjorn Engels, en zouden PSG en Barcelona een akkoord hebben over de transfer van Angel di Maria. Alle transfergeruchten van de dag.

Nadat u eerder al in Het Nieuwsblad kon lezen dat de Engelse eersteklasser Stoke contact heeft opgenomen met de entourage van Club Brugge-verdediger Bjorn Engels, zou het volgens The Daily Mail nu ook tot een bod gekomen zijn. The Potters zouden met ruim negen miljoen euro over de brug willen komen voor de centrale verdediger, en zouden nu met blauw-zwart praten over een transfer. Engels kwam de voorbije weken niet meer in actie voor de Bruggelingen.

Manchester City zou nog steeds proberen Arsenal-ster Alexis Sanchez naar het Etihad te lokken, aldus The Daily Mail. Het contract van de 28-jarige Chileen loopt volgend jaar af, maar The Gunners willen hem niet laten gaan voor minder dan 60 miljoen euro. De Citizens kunnen er ook voor opteren Sanchez nu al wat op te vrijen in de hoop hem over een jaar gratis binnen te halen.

Coutinho probeert exit te forceren

Manchester City zou ook proberen Jonny Evans, een 29-jarige Noord-Ierse verdediger van West Bromwich, binnen te halen voor een bedrag van zo’n 35 miljoen euro. Dat weet The Mirror. Straf, want de blauwhemden gaven afgelopen zomer al ruim 150 miljoen euro uit aan flankverdedigers Kyle Walker, Benjamin Mendy en Danilo.

Net nu Barcelona zijn bod op Liverpool-middenvelderPhilippe Coutinhooptrekt tot 150 miljoen euro, zou de kleine Braziliaan overwegen een statement te maken waarin hij zegt dat hij absoluut wil vertrekken op Anfield Road. “Hij heeft zich al heel geduldig getoond, maar uiteindelijk heeft hij als speler steeds de optie de club te verlaten. En dat is precies wat hij wil”, vertelt een bron uit de entourage van de speler bij Yahoo Sports. Eerder diende hij Coutinho een transferverzoek in, maar The Reds houden voorlopig het been stijf. Denkelijk zal de Braziliaan pas tot actie overgaan als Liverpool nu ook het laatste bod van Barcelona afwijst.

Di Maria op weg naar Barcelona

PSG zou interesse hebben doelman Pepe Reina over te nemen van Napoli, waar de toekomst van de Spanjaard onzeker is. Dat schrijft de Spaanse sportkrant AS. De hoofdstedelingen zouden zo’n zeven miljoen euro willen betalen voor de bijna 35-jarige keeper.

In zijn zoektocht naar versterkingen na het vertrek van Neymar zou Barcelona nu toch prijs hebben. Ondanks de vroegtijdige berichtgeving - met dank aan hackers die het Twitteraccount van de Catalanen kaapten - zou er nu toch een deal met PSG-middenvelder Angel di Maria zitten aan te komen. Althans, dat beweert het Barcelona-gezinde dagblad Sport. Volgens hen zijn beide clubs akkoord over een transfersom van om en bij de 50 miljoen euro. Di Maria heeft nochtans een verleden bij de grote rivaal Real Madrid, maar is tegelijkertijd ook bevriend met Lionel Messi, zijn ploegmaat bij de Argentijnse nationale ploeg.