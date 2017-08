Club Brugge laat overbodige aanvaller naar Nederlandse tweedeklasser vertrekken

Dylan Seys zet zijn voetbalcarrière verder bij de Nederlandse tweedeklasser RKC Waalwijk. Hij ondertekende een verbintenis voor twee seizoenen, met optie voor een derde. De 20-jarige spits komt transfervrij over van Club Brugge, waar hij nooit in de eerste ploeg geraakte.

Vorig seizoen was Seys (1m68) actief in de Nederlandse Eredivisie, hij speelde op huurbasis zeventien competitieduels (1 goal) voor de eerste ploeg van FC Twente. Tussen januari en juni 2016 werd de West-Vlaming door Club aan het Israëlische Hapoel Akko uitgeleend.

“Met de komst van Dylan voorzien we onze aanvalsline van een flinke kwaliteitsimpuls”, zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld donderdag op de site van RKC. “Dylan is een snelle en technisch zeer vaardige speler die zowel in een twee- als in een driespitsensysteem goed uit de voeten kan, waardoor we ook direct meer mogelijkheden hebben om te variëren in onze speelwijze. Daarnaast is het voor de club RKC Waalwijk goed dat spelers van dit kaliber weer hun weg weten te vinden naar het Mandemakers Stadion, iets waar we trots op mogen zijn. We zijn ontzettend blij met de komst van Dylan en kijken uit naar een succesvolle samenwerking.”

RKC Waalwijk eindigde vorig seizoen als tiende in de Eerste Divisie.