Officieel: Anderlecht trekt zoon keeperstrainer aan

Anderlecht - RSC Anderlecht heeft zijn selectie versterkt met de Nederlandse doelman Boy de Jong. Hij is de zoon van Max de Jong, die sinds 2012 de keepers van paars-wit traint.

De 23-jarige De Jong moet bij de landskampioen het vertrek van Davy Roef opvangen. Die ging op uitleenbasis naar Waasland-Beveren. De Jong wordt in het Constant Vanden Stockstadion stand-in voor Matz Sels en Frank Boeckx (en Mile Svilar, al wil die absoluut weg).

Boy de Jong genoot zijn jeugdopleiding bij ADO Den Haag en Feyenoord, nadien ontwikkelde hij zich verder bij Excelsior (huur), PEC Zwolle en Telstar. Die laatste club, vorig seizoen zestiende in de Eerste Divisie, verlaat hij nu voor een eerste buitenlands avontuur.

De Jong was van de U15 tot en met de U19 Nederlands jeugdinternational, in dezelfde generatie als onder meer Terence Kongolo en Memphis Depay. In 2011 werd de Jong zo Europees kampioen met de nationale U17 en speelde hij ook mee op het WK U17.